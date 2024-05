WDR zeigt Leverkusen-Meisterfeier

TV-News

Am Samstagabend wird sich entscheiden, ob die Mannschaft das Double zelebrieren kann.

Beim Europa-League-Endspiel verfolgten nahezu acht Millionen Menschen die Niederlage des Fußballklubs Bayer 04 Leverkusen. Die Meisterschaft ist jedoch bereits sicher, sodass das Team am Samstag beim DFB-Pokal im Ersten noch einmal antreten muss. Das WDR Fernsehen wird am Sonntag, den 16. Mai 2024 ein umfangreiches Live-Programm auf die Beine stellen, das auch auf sportsschau.de und in der ARD Mediathek übertragen wird.Den Auftakt bildet um 13:45 Uhr die Dokumentation «Nie mehr Vizekusen» von Marc Schlömer, der auf die Saison und den langen Weg zum Erfolg zurückblickt (Redaktion: Dominik Dünwald). Der Film ist bereits vor einigen Tagen in der ARD Mediathek online gestellt worden.Ab 14:45 Uhr wird die Sondersendungausgestrahlt, in der Moderator Claus Lufen und Reporter Benedikt Brinsa vor Ort durch die Meisterschaftsfeier führen. Eine Stunde später übernimmt das WDR Fernsehen die «Sportschau»-Sondersendung, welche ebenfalls live aus der neuen Fußball-Metropole übertragen wird. Die Übertragung endet im Ersten und im WDR Fernsehen voraussichtlich um 17:00 Uhr.