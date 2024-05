«Feuer & Flamme»: Wir haben Feuerwehrleute 70 Tage lang 24/7 bei ihrer Arbeit begleitet

Interview

Seit 23. Mai ist die achte Staffel der WDR-Serie in der ARD Mediathek verfügbar. Mit Quotenmeter sprachen die Produzenten über die Herausforderungen beim Dreh.

Wir können bei der Feuerwehr Duisburg mit der Hafenwache und mit Rettungseinsätzen in der Luft noch einmal neue Aspekte des Feuerwehralltags zeigen. Fünf Jahre sind eine lange Zeit, und während der Corona-Pandemie waren die Produktionsarbeiten eine große Herausforderung. Ein bisschen Ruhe und eine „gesunde“ Verabschiedung nach einer langen, intensiven Nähe tun allen Beteiligten und der Produktion gut. Der WDR freut sich, mit «Feuer & Flamme» im Ruhrgebiet bleiben zu können. Auch die beiden Feuerwehrchefs kennen sich gut. Es war eine gewünschte, gewollte, gelungene Übergabe von Bochum nach Duisburg.Wir haben nicht wirklich Tricks, aber mit den Jahren in den vielen Arbeitsschritten gute Workflows entwickelt, die uns dabei helfen, die logistische und technische Herausforderung bei «Feuer & Flamme» zu managen. Dreh und Postproduktion sind sehr aufwendig. Für die 8. Staffel haben wir die Duisburger Feuerwehrleute 70 Tage lang 24/7 bei ihrer Arbeit begleitet, bei den Einsätzen liefen bis zu 40 Kameras gleichzeitig – diese Cams müssen jederzeit einsatzbereit sein, das ist viel Arbeit. Aber auch die Datenspeicherung nach den Einsätzen bei der hohen Kameraanzahl hat es in sich. Die Postproduktion von sechs Folgen dauert zirka sechs Monate, weil das Material vorbereitet, synchronisiert, gesichtet und geschnitten werden muss.Wenn viele Einsätze parallel oder direkt nacheinander kommen, kann das schon mal schwierig fürs Team werden, aber bisher hat es dann doch immer geklappt, weil die Crew in solchen Situationen extrem zusammengehalten und sich gegenseitig unterstützt hat.Während der Produktion fragt sich das Produktionsteam immer, wie weit sie das Geschehen begleiten dürfen, ohne Grenzen zu überschreiten. Das führt dazu, dass sich das Team bei den Dreharbeiten in bestimmten Situationen zurückzieht. Auch beim Schnitt wurde auf einzelne Einsätze verzichtet oder diese nur aus Entfernung gezeigt. Der WDR ist sich sicher, dass die Balance zwischen dem Erträglichen und dem Unerträglichen gehalten und die Würde der in Notlagen geratenen Menschen jederzeit gewahrt wird.Die Drohnenaufnahmen stammen aus den tatsächlichen Einsätzen, wir haben sehr oft Drohnenpiloten im Dienst, um die Bilder einzufangen.Wir haben sehr gute Erfahrungen bezüglich der Interviews gemacht, die Feuerwehrleute kommen freiwillig ins Interview, sie machen das in der Arbeitszeit und/oder teilweise sogar auch in ihrer Freizeit. Gerade die Interviews machen «Feuer & Flamme» so authentisch. Wir verzichten auf einen Kommentarsprecher und erzählen die Einsätze mittels der O-Töne der Protagonisten. Das schätzen die Einsatzkräfte und sind daher sehr motiviert. Auch wenn einige natürlich zu Beginn auch mal aufgeregt sind, das verfliegt aber ganz schnell.Es gab von der ersten Staffel an ganz klare Absprachen mit der Feuerwehr, wie wir uns an Einsatzstellen verhalten. Damit wir sicher sind und auch den Einsatzkräften nicht im Weg stehen. Daran haben wir uns immer gehalten, daher gab es da auch noch nie Probleme.Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir bei «Feuer & Flamme» stärkere Aufnahmen haben, ich denke auch die anderen Formate haben bildstarke Großeinsätze. Ein wichtiger Faktor ist die Zeit, die wir in den Dreh und auch die Postproduktion stecken können.Der Podcast ist ein „Deep Talk“ mit den Feuerwehrleuten zu einzelnen Themen, also monothematisch. Uns erreichen immer wieder viele Fragen zu Episoden-Themen aus der TV-Staffel, auf die wir im Fernsehformat nicht eingehender eingehen können (z.B. Akkubrand: Wie kann ich Gefahren vermeiden? Wie entsteht so ein Brand? Wo lade ich am besten mein E-Bike auf?). Im Podcast ist Zeit, die Themen ausführlicher und emotionaler zu besprechen. Die Community kann hier unmittelbar Fragen stellen.Die Feuerwehrchefs aus Bochum und Duisburg Simon Heußen und Oliver Tittmann werden aber in jedem Fall dabei sein und Rede und Antwort stehen.Wir hoffen, dass unsere Sendung «Feuer & Flamme» für die wir alle brennen, weiterhin ein so beliebtes Format bei unseren Zuschauer:innen bleibt und haben die Weichen schon mal in Richtung Fortsetzung gestellt.