Frazier und Turner moderieren Daytime-Emmys

US-Fernsehen

Das Duo von «Entertainment Tonight» wird auch in diesem Jahr durch die Gala führen.

CBS und die National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) gaben bekannt, dass Kevin Frazier und Nischelle Turner von «Entertainment Tonight» wieder als Moderatoren derauftreten werden, die am Freitag, den 7. Juni, live auf dem CBS Television Network ausgestrahlt werden.Frazier und Turner sind in diesem Jahr auch in der Kategorie „Outstanding Daytime Personality - Daily“ nominiert, zusätzlich zu «Entertainment Tonight», das in der Kategorie „Outstanding Entertainment News Series“ nominiert ist. In diesem Jahr überträgt CBS zum 18. Mal die Daytime Emmy Awards, öfter als jeder andere Sender. Die Show wird live aus dem Westin Bonaventure im historischen Zentrum von Los Angeles übertragen.Darüber hinaus hat NATAS die Gold und Silver Circle Honorees für 2024 bekannt gegeben, mit denen bewundernswerte Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die einen bleibenden Beitrag zum Daytime-Fernsehen geleistet haben. Bei den Geehrten handelt es sich um außergewöhnliche Fachleute, die sich in der Fernsehbranche verdient gemacht haben und seit 50 bzw. 25 Jahren Maßstäbe für Leistung, Mentoring, Führungsqualitäten und berufliche Auszeichnungen setzen. Sie repräsentieren die besten und klügsten Köpfe der Branche.- Jerome Dobson, Autor, unter anderem von «Guiding Light»- A Martínez, Schauspieler, unter anderem «Santa Barbara»- Suzanne Rogers, Schauspielerin, unter anderem «Days of Our Lives»- Patricia Denney, ehemalige Leiterin der Haar- und Make-up-Abteilung: «The Young and the Restless»- Kathleen Finch, Vorsitzende und CEO, US Networks, Warner Brothers Discovery- Linda Grand, Requisiteurin von «The Bold & Beautiful»- Janet Spellman-Drucker, Mitausführende Produzentin von «Days of Our Lives»- Mark Teschner, Besetzungschef von «General Hospital»- Rolonda Watts, Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin und Synchronsprecherin