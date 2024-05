ProSieben schickt «TV total» in die Sommerpause

TV-News

Die Sendung mit Sebastian Pufpaff verabschiedet sich mit einem zweistündigen Special.

Seit dem 6. September 2023 senden Sebastian Pufpaff und die Produktionsfirma Brainpool fast ununterbrochenaus dem Kölner Osten. Doch mit Beginn der Fußball-Europameisterschaft geht die Sendung in die Sommerpause. Unklar ist allerdings, wie lange diese Pause sein wird. Im vergangenen Jahr endete die wöchentliche Produktion am 31. Mai 2023.Für Samstag, den 8. Juni, istgeplant, vier Tage später sollausgestrahlt werden. Der Ankündigungstext von ProSieben ist nur ein generischer Text ohne Inhalt: „Die Mission ist klar. Das Ziel vor Augen. 83 Millionen Fußball-Bundestrainer wissen, wie es geht: Der Fußball-Europameister-Pokal muss im eigenen Land bleiben. Es gibt nur eine Person, die das noch mehr will als die DFB-Nationalelf selbst. Ganz klar: Sebastian Pufpaff. Der Ball ist rund, die Sendung hat 120 Minuten: Im zweistündigen «EM total» stimmt er die Nation in bester Laune auf die Europameisterschaft ein. Was kann da noch schief gehen?“Zwischen 22.20 und 23.25 Uhr strahlt ProSieben die vorerst letzte Folge vonaus, neun Mal standen Tahnee und Khalid Bounouar dann vor der Kamera. In der letzten Folge begrüßen sie Niclas Amling, Vera Decker und Ralf Schmitz. Zwischen 23.25 Uhr und 4.25 Uhr wird auch noch einmalmit Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar wiederholt.