HitPaw Video Converter - Ihr Alleskönner für Videos, Songs und Bilder

23. Mai 2024, 10:18 Uhr

Ein All-in-One-Tool, das sowohl Videos als auch Bilder in verschiedenen Formaten herunterladen und bearbeiten kann – das klingt fast zu gut, um wahr zu sein.

Teil 1: Überblick über HitPaw Video Converter



Produkt



1 Monat



1 Jahr



Dauerlizenz



Standard-Version (Win):



24,95 €



44,95 €



69,95 €



Standard-Version (Mac):



29,95 €



49,95 €



79,95 €



Pro-Version (Win):



34,95 €



54,95 €



89,95 €



Pro-Version (Mac):



39,95 €



59,95 €



99,95 €



Was ist HitPaw Video Converter?

Teil 2: Testversion/Standard- oder Pro-Version im Überblick



Angebote vergleichen



Testversion



Standard



Pro



Netflix/Crunchyroll-Videos stapelweise herunterladen



Nein



Nein



Ja



YouTube Premium Video/Musik herunterladen



Nein



Nein



Ja



Pixabay-HD-Bilder/Videos und Musik ohne Wasserzeichen

stapelweise herunterladen



Nein



Nein



Ja



Pexels-HD-Bilder/Videos ohne Wasserzeichen stapelweise

herunterladen



Nein



Nein



Ja



Unsplash-HD-Bilder ohne Wasserzeichen stapelweise herunterladen



Nein



Nein



Ja



Hochgeschwindigkeits-Umwandlung und GPU-Beschleunigung



1/3 Zeitdauer



Ja



Ja



Batch-Datei-Konvertierung



1/3 Zeitdauer



Ja



Ja



Konvertiert Musik von Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer

und TIDAL



2 Dateien



Ja



Ja



Audible AAX/AA-Dateien konvertieren



Nein



Ja



Ja



DVDs und Blu-rays rippen



1/3 Zeitdauer



Ja



Ja



Videos auf DVD/Blu-ray brennen mit eleganten Vorlagen



Nein



Ja



Ja



Videos/Audio/Untertitel von 10000+ Websites herunterladen



1 Dateien



Ja



Ja



Videos stapelweise schneiden/zusammenführen/drehen



1/3 Zeitdauer



Ja



Ja



Stapelweise Filter und Wasserzeichen zu Videos hinzufügen



1/3 Zeitdauer



Ja



Ja



Videos ohne Qualitätsverlust komprimieren



1/3 Zeitdauer



Ja



Ja



Bild komprimieren und verkleinern



2 Dateien



Ja



Ja



Sprache zu Text



Nein



Ja



Ja



AI Art Generator



2 Dateien



Ja



Ja



Gesang aus jedem Song entfernen



1/3 Zeitdauer



Ja



Ja



AI entfernt Hintergrund aus Bildern



2 Dateien



Ja



Ja



AI-Geräuschentferner



1/3 Zeitdauer



Ja



Ja



Bildschirm, Webcam oder Mikrofon aufnehmen



1 Minute



Ja



Ja



Teil 3. Ihre Lieblingsfilme mit HitPaw herunterladen

Kurze Schritte, um Videos von Netflix herunterzuladen:

FAQ zum HitPaw Video Converter

Fazit zum HitPaw Video Converter

Unsere Erfahrung mit dem HitPaw Video Converter hat jedoch gezeigt, dass es genau das leistet. In diesem Review möchten wir unsere Eindrücke teilen und Ihnen erklären, warum der HitPaw ein Must-Have für alle Medienschaffenden ist.Windows und MacDer HitPaw Video Converter bietet mehrere Testversionen sowiePläne an. Die kostenpflichtigen Pläne im Überblick:Es gibt auch kommerzielle Pläne für 5/10/100 PCs/Macs.MP4, AVI, MKV, MOV, WMV, FLV, MPEG, VOB, 3GP, WebM und mehrMP3, WAV, AAC, FLAC, OGG, WMA, M4A und mehrJPEG, JPG, PNG, BMP, WEPG, TIFFHitPaw Video Converter ermöglicht es Ihnen, Videos, Musik und Bilder von über 10.000 verschiedenen Webseiten wie Youtube, Netflix, Amazon Prime herunterzuladen. Es ermöglicht die Umwandlung von Videos, Musik und DVDs in mehr als 1000 Formate.In unserem Test des HitPaw Video Converters waren wir besonders von den vielfältigen Bearbeitungswerkzeugen beeindruckt, die es ermöglichen, Videos effektiv zu erstellen und zu optimieren.Mit HitPaw können Sie Videos schneiden, komprimieren und mehrere Clips zu einem einzigen Video zusammenfügen. Fügen Sie Wasserzeichen hinzu, schneiden und drehen Sie Ihre Aufnahmen, und wenden Sie verschiedenste Filter und Effekte an. Verändern Sie die Abspielgeschwindigkeit zwischen 0,25x und 4x oder nutzen Sie die Stabilisierungsfunktion, um Verwacklungen zu minimieren. Sie können auch Hintergrundmusik, Geräusche und Gesang entfernen, um das Video zu verbessern. Anschließend können Sie mit HitPaw auch Ihr Video in MP3 umwandeln.Hauptmerkmale– Video/Musik/Bild ohne Abonnement von über 10.000 Websites herunterladen– Download von Videos mit bis zu 8k Auflösung und Audio mit bis zu 320 Kbps– Verlustfreie Konverter für Videos, Audios, DVDs und Bilder in mehr als 1000 Formaten– Video schneiden, zusammenfügen, drehen, Wasserzeichen hinzufügen, stabilisieren, Geschwindigkeit ändern– KI-Funktionen: AI-Bild generieren, Sprache zu Text, Stimmen oder Geräusche aus Video/Audio entfernen– Unterstützung von DVD- und BD-Brennern sowie BildschirmaufzeichnungAus der obigen Vergleichstabelle geht hervor, dass die Standard-Version am nützlichsten ist, wenn Sie hauptsächlich Musik und Videos konvertieren. Wenn Sie Musik, Videos und Bilder von YouTube, Prime, Netflix, Crunchyroll, Pixabay und anderen Quellen herunterladen, ist die Pro-Version ist perfekt für Sie. Die Pro-Version bietet zudem die praktische Stapelverarbeitung von Dateien, die Ihnen viel Zeit und Aufwand erspart. Die Pro-Version bietet Ihnen eine umfangreiche Palette an Funktionen, mit denen Sie Ihre Musik- und Videodateien nach Ihren Bedürfnissen konvertieren und anpassen können.Wir empfehlen Ihnen, Ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen und die angebotenen Funktionen im Vergleich zu Ihren spezifischen Anforderungen zu bewerten, um die bestmögliche Wahl zu treffen.In unserem Test konnten wir mit dem HitPaw unsere Lieblingsserien und -filme von Netflix, Crunchyroll, Dailymotion und anderen Quellen jederzeit und überall offline genießen. Die leistungsstarke Software ermöglicht, die Inhalte in hoher Auflösung (1080p, 720p oder 480p) auf verschiedenen Geräten herunterzuladen. Weder Apple- noch Android-Geräte stellten ein Problem dar. Mit Dolby Vision und 5.1 Surround Audio wird zudem ein erstklassiges Film-Erlebnis garantiert.Außerdem unterstützt der HitPaw Netflix Downloader auch mehrsprachige Untertitel. So können Sie alle regionalen Netflix-Angebote nutzen, um einen beliebigen Netflix-Film herunterzuladen.1. Öffnen Sie die HitPaw Video Converter und navigieren Sie zum "Werkzeugkasten"-Tab in der App.2. Melden Sie sich bei Netflix an. Suchen Sie nach Filmen/Serien, die Sie herunterladen möchten.3. Klicken Sie Herunterladen-Symbol. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die gewünschte Auflösung für die Video-Datei festlegen können. Wählen Sie zwischen einem vollständigen Video-Download, einem reinen Audio-Download oder einem Thumbnail-Download, je nach Ihren Bedürfnissen.4. Klicken Sie auf "Alle Herunterladen", um den Download-Vorgang zu starten.So können Sie Videos von Netflix herunterladen und erhalten die gewünschten Dateien in der von Ihnen gewünschten Qualität. Außerdem unterstützt der HitPaw Netflix Downloader auch mehrsprachige Untertitel. So können Sie alle regionalen Netflix-Angebote nutzen, um einen beliebigen Netflix-Film herunterzuladen.F1: Ist HitPaw Video Converter sicher und legal?A1: Der HitPaw Video Converter ist eine legale Software, mit der Sie zu 100 % sicher Videos konvertieren und von verschiedenen Streaming-Diensten wie Netflix, YouTube, Spotify und anderen herunterladen können. Sie können die URL des gewünschten Videos kopieren und in die Software einfügen, um den Download zu starten.F2: Welche Dateiformate können mit dem HitPaw Video Converter konvertiert werden?A2: Der HitPaw Video Converter unterstützt eine breite Palette von Videoformaten, einschließlich gängiger Formate wie MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, und mehr. Es ermöglicht auch die Konvertierung von Audioformaten wie MP3, WAV, FLAC, usw.F3: Kann ich Videos mit dem HitPaw Video Converter bearbeiten?A3: Ja, Sie können Videos mit dem HitPaw Video Converter bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit, Videos zu schneiden, zu drehen, zusammenzufügen, Untertitel hinzuzufügen, Wasserzeichen einzufügen und noch viel mehr. Außerdem können Sie die Videoqualität anpassen und Effekte auf Ihre Videos anwenden. Ein weiteres Highlight ist, dass Sie auch Stimmen oder Geräusche aus Videos/Audio entfernen können.F4: Gibt es eine Testversion des HitPaw Video Converter?A4: Ja, es gibt eine Testversion des HitPaw Video Converters, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Die Testversion enthält möglicherweise einige Einschränkungen in Bezug auf die Funktionen oder die Länge der konvertierten Videos.Einer der Hauptgründe, warum der HitPaw Video Converter so beeindruckend ist, liegt in seiner einfachen Handhabung. Der HitPaw Video Converter macht den Download von Videos aus dem Internet nämlich unglaublich einfach und effizient. Unser Test des HitPaw Video Converters hat gezeigt, dass dieses Tool ultimative Multimedia-Tool, eine beeindruckende Vielfalt an Funktionen in einer einzigen Anwendung vereint. Ob beim Download, der Konvertierung oder der Bearbeitung – der HitPaw Converter bietet Ihnen ein neues Level der Effizienz.Wir empfehlen Ihnen, den HitPaw Video Converter kostenlos zu testen, um selbst zu erleben, wie er Ihre Arbeitsweise transformiert.