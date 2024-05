«Lioness»-Produktion beginnt

US-Fernsehen

Morgan Freeman und Academy Award-Preisträgerin Nicole Kidman stehen erneut vor der Kamera.

Paramount+ gab bekannt, dass die Produktion der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel der Original-Dramaserieangelaufen ist. Der Spionagethriller von Oscar-Nominee Taylor Sheridan wird derzeit in Texas gedreht und wartet mit einer Starbesetzung auf, darunter die Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, der für den Emmy-Award nominierte Michael Kelly sowie Oscar-Preisträger Morgan Freeman und Oscar-Preisträgerin und ausführende Produzentin Nicole Kidman. «Lioness» wird von MTV Entertainment Studios und 101 Studios exklusiv für Paramount+ produziert.«Lioness», inspiriert von einem tatsächlichen US-Militärprogramm, folgt dem Leben von Joe (Saldaña), während sie versucht, ihr persönliches und berufliches Leben als Speerspitze der CIA im Krieg gegen den Terror in Einklang zu bringen. In der Serie spielen außerdem Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill und Hannah Love Lanier.Die Serie wird von dem Oscar-Nominierten Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman und Keith Cox produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben. Die erste Staffel von «Lioness» stellte am Starttag einen neuen Rekord als weltweit meistgesehene Serienpremiere des Dienstes auf, mit fast sechs Millionen Gesamtzuschauern in der ersten Woche auf Paramount+ weltweit und einer linearen Vorschau auf dem Paramount Network.