«The Great Food Truck Race: Games on the Gulf» startet Ende Juni

US-Fernsehen

Im NASA Johnson Space Center in Houston eröffnete Gastgeber Tyler Florence die Saison und begrüßte neun Teams zum Start des Rennens.

Daskehrt in diesem Sommer mit einer brandneuen Route entlang der Golfküste des Landes zurück. Eine neue Riege von aufstrebenden Food Truck-Betreibern kämpft um das beste Essen auf Rädern, um einen lebensverändernden Hauptpreis von 50.000 Dollar zu gewinnen. Moderator Tyler Florence eröffnet die Saison und begrüßt neun Teams im NASA Johnson Space Center in Houston zum Start des Rennens. Jedes Team muss sein kulinarisches Können, sein Marketinggeschick und seine Verkaufsfähigkeiten in themenbezogenen Herausforderungen unter Beweis stellen, um seine Rivalen zu schlagen und im Rennen zu bleiben. Neu in dieser Saison ist, dass die Teams in „Stars and Stripes“-Gruppen eingeteilt werden und die besten Verkäufer jede Woche mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ausgezeichnet werden, die mit einem Geldbonus verbunden sind. «The Great Food Truck Race: Games on the Gulf» hat am Sonntag, 30. Juni, um 20 Uhr Premiere und gipfelt in einem actiongeladenen Finale, das am Sonntag, 4. August, um 20 Uhr beim berühmten South Beach Wine and Food Festival in Miami stattfindet.„Nichts steht so sehr für den Sommer wie «The Great Food Truck Race» und die erstmalige Route durch die Golfküste bringt unsere Trucks an Orte, an denen wir noch nie zuvor waren“, sagte Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. „Jedes Mal, wenn diese talentierten Teams an einem neuen Ort anrollen, ist das ein echtes Ereignis.“ «The Great Food Truck Race» wird von Critical Content für Food Network produziert.Die Foodtruck-Teams, die zum ersten Mal antreten, müssen sich gewaltigen Herausforderungen stellen, in der Hoffnung, eine noch nie dagewesene Belohnung zu erhalten, darunter auch Medaillen, die in der nächsten Stadt weiterverwendet werden können. Tyler teilt die Teams in Gruppen ein, die sich in einem regelrechten Verkaufsrausch um die Verkäufe streiten müssen, und die beiden unterlegenen Teams müssen sich einer schockierenden Ausscheidung stellen. Anschließend geht es nach Galveston, Texas, wo Baseball-Star Justin Turner eine Ballpark Bites Challenge bewertet. In den kommenden Episoden gibt es eine Essensschlacht mit den Tag-Teams von All Elite Wrestling, The Acclaimed und The Gunns, in Pascagoula, Mississippi, und die Herausforderung, die Massen beim Mardi Gras in Mobile, Alabama, zu bedienen. Im Staffelfinale fahren die letzten beiden Trucks zum berühmten South Beach Food and Wine Festival in Miami, wo anspruchsvolle Grand Tasting-Gäste, die Food Network-Stars Maneet Chauhan, Jeff Mauro und Aarti Sequeira sowie die Food-Influencer Owen Han und Toni Chapman darüber entscheiden, welcher Truck den lebensverändernden Hauptpreis von 50.000 Dollar gewinnt.