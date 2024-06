Naomi Jon  Ein bisschen Brokkoli muss sein

YouTuber

von Mario Thunert 26. Mai 2024, 12:10 Uhr

Ihre Follower nennt sie liebevoll die «Broccolis» - diese begeistert YouTuberin Naomi Jon nicht nur mit schrillen Frisuren, sondern auch mit eigener Musik.

Naomi Jon, die mit bürgerlichem Namen Naomi Jonzeck heißt, begann ihre Internetkarriere 2013 auf Instagram und machte sich anschließend auch auf YouTube und TikTok einen Namen, wo ihren Beauty-Tutorials inzwischen jeweils über 3 und 4 Millionen Menschen folgen. Diese werden von ihr «Broccolis» genannt, da sie selbst ein Brokkoli-Tattoo hat, welches sich aus einem privaten Insider-Gag ergab, aus dem sie allerdings (ebenso wie aus ihrem Privatleben) ein Geheimnis macht. Ihre Markenzeichen sind außergewöhnliche und schrille Make-Up-Looks sowie bunte und experimentelle Frisuren, welche sie auch als kunstvolle (Selbst-)Inszenierung und Verwirklichung von Körperbildern begreift.Im Interview mit «Stylebook» gibt die 26-Jährige konsequenter Weise zu Wort: «Mode, Make-up und Haarfarbe war schon immer meine Art mich mitzuteilen. Ich mag es, aufzufallen, ich mag bunte Farben, es macht mich einfach happy verrückte Sachen auszuprobieren». Über die Ambivalenz, dass YouTube und Co. aber nicht nur dazu beitragen können, Vorurteilen über verschiedene Körperbilder entgegenzuwirken, sondern auch neue Vorurteile zu schaffen, ist sie sich dabei durchaus bewusst: «Social Media kann auf viele Art und Weisen toxic sein, gerade was die Vorstellungen von „dem perfekten Körper“ angeht. Aber Social Media kann auch gut dafür sein, verschiedene Körperbilder zu normalisieren. Es gibt definitiv beide Seiten, man muss einfach aufpassen, dass man sich nicht zu viel beeinflussen lässt».Ihre Inspiration holt sich Naomi eigenen Angaben zufolge vor allem von Dragqueens, die nicht nur ein Vorbild für sie in Sachen Fashion, sondern auch in Puncto Performance und Charisma seien. Eines dieser Vorbilder ist beispielsweise Transgender-YouTuberin «Nikkie Tutorials». Die Affinität zum krassen Stylen und Schminken sei schon in ihrer Schulzeit entstanden, was bei ihren Lehrern in Göttingen aber nicht gut ankam, berichtet die YouTuberin und TikTokerin weitergehend im OMR- Podcast . Nach der Schule habe sie dann zunächst eine Ausbildung zur Mediengestalterin begonnen, parallel aber bereits Schmink-Videos auf Musical.Ly und YouTube hochgeladen. Damit konnte sie ausreichend Einnahmen generieren, um diese Tätigkeit zum Vollzeitjob zu machen, der bis heute anhält. Im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen YouTubern lädt Naomi ihre Videos allerdings in Englisch hoch, weshalb sie es geschafft hat, eine internationale Fangemeinde aufzubauen.Abseits ihrer YouTube-Tutorials und TikTok-Aktionen ist die Influencerin inzwischen auch als Parfüm-Createrin und Musikerin unterwegs. Mit ihrer musikalischen Tätigkeit verwirklichte sie sich demzufolge einen Kindheitstraum: «Ich wollte schon immer Sängerin werden, aber ich dachte, das sei unerreichbar». Dass diese Befürchtung unbegründet war, stellte ihre erste Single, die passender Weise den Titel «NAOMI» trägt unter Beweis, die sie vor 2 Jahren veröffentlichte und mittlerweile über 5 Millionen Klicks zählt. Sogar Konzerte gibt die YouTuberin in der letzten Zeit und möchte nächstes Jahr auf Europa- und Welt-Tournee gehen. Im TV-Bereich ist Naomi ebenfalls schon aktiv gewesen. So war sie Teil der Reality-Doku-Serie «Behind the Feed» auf dem ProSiebenSat.1-Streamingdienst «Joyn». Eine Anfrage von «The Masked Singer», wo die Musikerin gerne einmal mitmachen würde, ist daraus allerdings bisher noch nicht resultiert – was ja noch kommen kann, auch wenn es den Brokkoli dort bereits gab…