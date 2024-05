Kabel Eins bleibt aktuell

TV-News

Die Fernsehstation wird trotz Fußball-Europameisterschaft seine Sendungen fortsetzen.

Am Freitag, den 14. Juni 2024, startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Beim Fernsehsender Kabel Eins schließt man die Türen allerdings nicht zu, sondern behält die zahlreichen Erstausstrahlungen am Vorabend bei. Selbstverständlich ist auch weiterhin um 16.55 Uhr das einstündige Magazingesetzt.Beiwerden die Ausgaben aus Paderborn und Büren versendet. Los geht’s in der Gaststätte Bobberts. Dort will der Gastronom mit seiner "gehobenen, jedoch nicht abgehobenen" Küche bei den Mistreitern glänzen. Serviert werden neben Klassikern auch moderne Speisen. Kann der Spagat von Klassik und Moderne überzeugen oder wünschen sich die Gäste eine klare Linie?Auf dem 18.55 Uhr-Slot sind weiterhin neue Episoden vongeplant. Am Donnerstagabend laufenundmit neuen Ausgaben weiter. Im Anschluss an den Spielfilm «Honig im Kopf» am Mittwochabend läuft sogar das Special