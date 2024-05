Jeffrey Wright geht zu «The Last of Us»

US-Fernsehen

Der amerikanische Schauspieler wiederholt damit seine Rolle aus dem Videospiel.

HBO gab am Freitag bekannt, dass der Schauspieler Jeffrey Wright als Isaac erneut beizu sehen sein wird. Wright mimte die Figur bereits bei dem Videospiel. Der Charakter wird beschrieben als „der leise, mächtige Anführer einer großen Miliz, die nach Freiheit strebt, aber stattdessen in einen endlosen Krieg gegen einen überraschend einfallsreichen Feind verwickelt ist.“Wright erzielt erst kürzlich einen Oscar für seine Rolle in «American Fiction». Er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter einem Primetime Emmy Award, einem Tony Award und einem Golden Globe Award sowie einer Nominierung für einen Academy Award. Wright begann seine Karriere am Theater, wo er durch seine Rolle in der Broadway-Produktion von Tony Kushners „Angels in America” (1993) bekannt wurde. Für diese Rolle wurde er mit einem Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück ausgezeichnet. Im Jahr 2003 spielte er seine Rolle in der gefeierten HBO-Miniserie erneut und wurde dafür mit dem Primetime Emmy Award als herausragender Nebendarsteller in einer begrenzten Serie oder einem Film geehrt.«The Last of Us» ist eine amerikanische postapokalyptische Fernsehserie, die von Craig Mazin und Neil Druckmann für den Fernsehsender HBO entwickelt wurde. Die Serie basiert auf dem Videospiel-Franchise „The Last of Us“, welches von Naughty Dog entwickelt wurde.Die Handlung der Serie spielt zwanzig Jahre nach einer Pandemie, die durch eine massenhafte Pilzinfektion ausgelöst wird. Diese verwandelt ihre Wirte in zombieartige Kreaturen und lässt die Gesellschaft zusammenbrechen. Die erste Staffel, die auf dem Spiel von 2013 basiert, folgt Joel (Pedro Pascal), einem Schmuggler, der den Auftrag hat, den immunen Teenager Ellie (Bella Ramsey) durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten zu eskortieren. Die zweite Staffel wird voraussichtlich die Fortsetzung von 2020 adaptieren und teilweise Abby (Kaitlyn Dever) folgen.