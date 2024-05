Zwei neue Darsteller für «Death by Lightning»

US-Fernsehen

Die neue Netflix-Serie dreht sich um den ehemaligen US-Präsidenten James Garfield.

Die Produzenten David Benioff, D.B. Weiss und Bernie Caulfield haben Bradley Whitford («The West Wing») und Shea Whigham («Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One») für die neue Netflix-Seriegecastet. Auch Stephen McKinley Henderson («Dune»), Paula Malcomson («Deadwood») und Tuppence Middleton («Downton Abbey») gehören zum Cast.Der Serie «Death by Lightning» basiert auf dem Buch „Destiny of the Republic“ von Candice Millard. Die offizielle Logline besagt, dass der Film die „epische und seltsamere als fiktive wahre Geschichte von James Garfield (Shannon), dem widerwilligen 20. Präsidenten der Vereinigten Staaten, und seinem größten Bewunderer Charles Guiteau (Macfadyen) zum Leben erweckt – dem Mann, der kommen würde, um ihn zu töten“.James Abram Garfield, geboren am 19. November 1831 in Orange Township (heute Moreland Hills), Cuyahoga County, Ohio, gestorben am 19. September 1881 in Elberon, Monmouth County, New Jersey, war ein US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei) und vom 4. März 1881 bis zu seinem Tod durch ein Attentat der 20. Präsident der Vereinigten Staaten.