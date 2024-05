Max setzt «Girls on the Bus» ab

US-Fernsehen

Die politische Comedy-Serie des Streamingdienstes ist Geschichte.

Der Streamingdienst Max hat die Serieabgesetzt. „Obwohl Max keine zweite Staffel von «The Girls on the Bus» produzieren wird, sind wir dankbar für die Zusammenarbeit mit den unglaublich talentierten Amy Chozick, Julie Plec, Rina Mimoun sowie den Teams von Berlanti Productions und Warner Bros. Television“, so Max in einer Erklärung. „Wir sind so stolz auf diese kraftvolle Geschichte über eine gefundene Familie und die Feier des Journalismus in all seinen Formen. Wir danken ihnen und unserer unvergleichlichen Besetzung für ihre unglaubliche Arbeit und Zusammenarbeit.“Die US-amerikanische Politdrama-Fernsehserie «The Girls on the Bus» wurde von Amy Chozick und Julie Plec entwickelt und basiert auf Chozicks 2018 erschienenen Memoiren „Chasing Hillary“. Die Serie wird von Berlanti Television, My So Called Company und Warner Bros. Television Studios produziert und hatte ihre Premiere am 14. März 2024 auf Max. Under the Radar schrieb dazu : „Je weiter die Handlung von The Girls on the Bus voranschreitet, desto sympathischer werden die Hauptfiguren und desto mehr nimmt man Anteil an den Geschehnissen mit ihnen.“