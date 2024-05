«Worst Roommate Ever» kehrt zurück

US-Fernsehen

Nach über zwei Jahren Pause kommt die Sendung von Blumhouse Television zurück.

Die zweite Staffel der Seriewird auf Netflix ausgestrahlt. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten und zeigt die erschütternden Berichte über vermeintlich harmlose Mitbewohner, die sich als wahre Albträume entpuppen. Die neue Staffel offenbart die bösen und teils gewalttätigen Absichten dieser Personen, die oft erst dann ans Licht kommen, wenn es bereits zu spät ist.In der zweiten Staffel wird das Grauen in den eigenen vier Wänden erneut lebendig, wenn reale Fälle von Betrügern, Kriminellen und Mördern erzählt werden. Die dargestellten unheimlichen Geschichten veranschaulichen, dass sich hinter der nächsten Tür ein gefährlicher Mitbewohner verbergen kann, dessen wahre Natur erst nach und nach enthüllt wird.Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten und verspricht, auch in der neuen Staffel für Gänsehaut zu sorgen. Die erste Staffel wurde am 1. März 2022 veröffentlicht. Verantwortlich zeichnet Blumhouse Television. Eine Geschichte der früheren Staffel drehte sich um den charismatischen Sportler Youssef Khater, der in mehreren Ländern Betrügereien begeht, die in gewalttätigen Angriffen auf mehrere Personen gipfeln.