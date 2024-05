HD+ senkt MultiScreen-Preis

Vermischtes

Bislang musste man für eine parallele Nutzung fünf Euro bezahlen.

Die Diskussion um den Aufpreis für Fernsehen im HD-Format ist weiter umstritten. Nun hat die HD Plus GmbH eine neue Strategie vorgestellt. Das bisherige Mobilangebot HD+ ToGo wird zu HD+ MultiScreen, einem erweiterten Zusatzprodukt. Mit HD+ MultiScreen ist es Nutzerinnen und Nutzern ab sofort möglich, zusammen mit HD+ auf bis zu drei Geräten gleichzeitig fernzusehen. Dies umfasst das TV-Gerät im Wohnzimmer sowie das Handy, Tablet oder – mittels Apple AirPlay oder Google Chromecast – den Zweit- und Drittfernseher. Mit den Anmeldedaten zu HD+ MultiScreen können sich HD+ Kundinnen und Kunden auch direkt auf einem TV-Gerät mit HD+ IP anmelden und dort einen der drei Streams nutzen.Das neue Angebot ermöglicht es, Fernsehen individuell zu gestalten, beispielsweise eine Sendung von vorne zu beginnen, wenn sie bereits läuft, die Pause-Funktion zu nutzen oder den elektronischen Programmführer (EPG) für eine schnelle, werbefreie Übersicht des Programmangebots zu verwenden. HD+ MultiScreen kommt damit dem Bedürfnis heutiger Zuschauerinnen und Zuschauer nach, ihr Fernseherlebnis flexibel und komfortabel zu gestalten.Die Nutzung von HD+ MultiScreen ist auch im EU-Ausland möglich, wobei der Preis pro Monat von fünf auf drei Euro sinkt. Neben dem neuen Namen und dem attraktiven Preis erhält die Benutzeroberfläche von HD+ MultiScreen einen neuen Anstrich. Die Buchung von HD+ MultiScreen setzt den Abschluss eines HD+ Service-Abonnements (monatlich kündbar, 6 € pro Monat) voraus.„HD+ MultiScreen erweitert den Fernsehgenuss für Fernsehliebhaberinnen und -liebhaber durch seine vielfältigen und einfachen Einsatzmöglichkeiten ganz entscheidend“, sagt Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH und fasst die Vorteile zusammen: „Mit HD+ MultiScreen können unsere Kundinnen und Kunden einfach und dauerhaft günstig, zuhause und unterwegs ein umfangreiches Programmangebot in HD-Qualität mit vielen Komfort-Funktionen auf bis zu drei Bildschirmen gleichzeitig nutzen.“