Gegen den Sportsommer: «Steel Buddys»

TV-News

DMAX wird im Vorfeld der finalen Staffel noch einmal alle Geschichten wiederholen.

Nach zehn Jahren verlassen dieWarner Bros. Discovery und werden ihre Sendung dann bei Kabel Eins arbeiten. Dort wird die Sendung weiterhin von spin tv unter dem Titel «Morlock Motors – Big Deals im Westerwald» fortgesetzt. Die Firma hat bereits über 130 Episoden für DMAX produziert. Ab dem 3. Juni 2024 werden alle Folgen werktags im Dreierpack ab 17:15 Uhr wiederholt.Denn das Team um Michael Manousakis, Geschäftsmann, tollkühner Abenteurer und Inhaber von Europas größtem US-Militär-Fahrzeughandel, kann alles besorgen und besitzt einen exklusiven Vertrag mit der United States Army. Auf dem Gelände in Peterslahr im Westerwald türmen sich Hunderte ausrangierter Fahrzeuge der amerikanischen Streitkräfte – und warten dort auf neue Besitzer.DMAX entwickelte die «Steel Buddies» zur Erfolgsgeschichte mit bereits mehr als 130 Folgen, in denen der stahlharte Wahnsinn thematisiert wird. discovery+ bleibt das „Home of Steel Buddies“ mit allen Folgen sowie sämtlichen Specials zum Streamen auf Abruf. Im Herbst wird schließlich eine neue, regulär finale Staffel der Originalversion von «Steel Buddies» auf DMAX ausgestrahlt, welche die Fans mit Spannung erwarten dürfen.