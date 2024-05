Magenta kramt den Teletext raus

TV-News

Künftig können die Abonnenten wieder die Pixel-Seiten anwählen.

Bereits zu Zeiten, als das Internet noch nicht den sekundenschnellen Zugang zu brandaktuellen Nachrichten ermöglichte, stellte der Teletext für Nachrichten-Begeisterte das bevorzugte Medium dar. Auch in der Gegenwart, in der sich die Verfolgbarkeit aktueller Geschehnisse nahezu rund um die Uhr realisieren lässt, erfreut sich der Teletext weiterhin einer treuen Fangemeinde. So nutzten im vergangenen Jahr in Deutschland monatlich mehr als zehn Millionen Menschen pro Woche die Funktion.Daher ist der Teletext ab sofort auch im neuen MagentaTV integriert. Insbesondere für Mieterinnen und Mieter, die bislang über das Nebenkostenprivileg an einen Kabelanschluss gebunden sind, jedoch trotz Wechselabsicht beim TV-Anbieter nicht auf den Teletext verzichten möchten, ist die Aufschaltung des Teletextes von Interesse.Die intuitive Navigation sowie die sekundenschnelle Nutzung des Teletextes sind gewährleistet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer gelangen zum Teletext, indem sie die „OK“-Taste auf ihrer MagentaTV One Fernbedienung drücken und in dem folgenden Menü dann das neue Teletext-Icon auswählen. Über die Zifferntasten der Fernbedienung können Teletext-Seiten dann direkt angesteuert werden. Ein besonderes Merkmal ist die innovative technische Lösung, die dafür sorgt, dass bei MagentaTV keinerlei Ladeverzögerungen auftreten. Dadurch werden Teletext-Seiten wesentlich schneller geladen als in der „klassischen“ Variante. Insgesamt ist die Funktion bei mehr als 30 Sendern verfügbar. Voraussetzung für die Nutzung des Teletextes ist die Nutzung eines neuen MagentaTV-Tarifs auf einer MagentaTV One (1. und 2. Generation).