«Walker» wird eingestellt

US-Fernsehen

Nach vier Staffeln endet die Serie mit Jared Padelecki.

Der amerikanische Fernsehsender The CW hat sich vongetrennt. „Wir möchten uns bei der gesamten Besetzung, der Crew, den Autoren, Regisseuren und Produzenten von «Walker» für ihre harte Arbeit und ihr Engagement über vier unglaubliche Staffeln hinweg bedanken“, so The CW in einer Erklärung. „Unser besonderer Dank gilt auch dem Hauptdarsteller und ausführenden Produzenten Jared Padalecki, der seit über 20 Jahren zur CW-Familie gehört und maßgeblich an einigen der größten Erfolge des Senders beteiligt war.“«Supernatural»-Star Jared Padalecki spielte die Hauptrolle in «Walker». Die Show diente als Neuinterpretation der Chuck Norris-Serie «Walker, Texas Ranger». In der offiziellen Logline heißt es: „Cordell Walker, ein Witwer und zweifacher Vater mit eigenem Moralkodex, kehrt nach zwei Jahren Undercover-Einsatz nach Austin, TX, zurück, nur um festzustellen, dass es zu Hause härtere Arbeit zu erledigen gibt.“Padalecki postete ein eigenes Statement auf Instagram, in dem es unter anderem heißt: „Es war eine einzigartige Ehre, Teil der Besetzung und der Crew (und des Fandoms!) zu sein, die #Walker geholfen haben, die Geschichten zu erzählen, die wir erzählt haben. Ich werde immer über die Jahre lächeln, die ich mit der Besetzung und der Crew, dem Studio, dem Sender und der Fangemeinde verbringen durfte, die das alles möglich gemacht haben.“