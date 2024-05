EndemolShine produziert «Bild Brauhaus Battle»

TV-News

Oliver Pocher, Ron Bielecki, Max Bornmann und Danni Büchner treten in dem neuen Format gegeneinander an.

Rainer Laux und EndemolShine Germany produzieren für Bildplus-Abonnenten die, bei der acht Prominente in vier Zweierteams gegeneinander antreten. Um die Kneipenolympiade zu gewinnen, gilt es zum Beispiel Bierdeckel zu flippen oder mit ihnen ein Kartenhaus zu bauen. Bei jedem Spiel können die Teilnehmer Punkte in Form von Tischtennisbällen für das große Finale sammeln: Beer Pong. Sieger wird, wer die Bälle unter den Anfeuerungsrufen des Publikums am treffsichersten in die Biergläser versenkt.Moderator Oliver Pocher, Youtuber Ron Bielecki, Reality-TV-Star Max Bornmann und Mallorca-Auswanderin Danni Büchner, die jeweils einem der Teams angehören. Ab kommenden Montag werden die weiteren Teilnehmer in der Bild-Zeitung veröffentlicht. Vier Prominente, darunter Giulia Siegel und Matthias Mangiapane, werden das Geschehen kommentieren. Céline Behringer moderiert, twenty4tim ist als Sidekick eingeladen. Bundesliga-Kommentator Cornelius Küpper wird die Auftritte der Prominenten kommentieren. Los geht es um 20.00 Uhr, bereits um 19.15 Uhr ist Aaron Torschke mit einer für alle frei empfangbaren Show auf Sendung.Christoph Stamm, Head of Sports Rights & Licensing bei BILD: "BILD ist da, wo die Menschen sind. Das Wirtshaus gehört zu den Orten, wo sich die Menschen treffen, austauschen und einfach Spaß haben. Beim «Bild Wirtshaus Battle» wollen wir mit Prominenten dies bei unterhaltsamen und spannenden Kneipenspielen zeigen. Wir freuen uns, mit dem Team von Banijay Media und Rainer Laux dafür erfahrene und erfolgreiche Partner im Bereich der Konzeption und Umsetzung eines solchen Formats zu haben."Rainer Laux, Executive Director EndemolShine und Geschäftsführer Rainer Laux Productions: "Wir freuen uns, gemeinsam mit unserer Vermarktungsagentur Banijay Media das «Wirtshaus Battle» für BILD umzusetzen und können versprechen: Mit dieser prominenten Mischung wird es mehr als unterhaltsam!"