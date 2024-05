Simon Kinberg soll «Star Trek» produzieren

Kino-News

Der erfahrene Produzent soll eine Vorgeschichte umsetzen.

Paramount Pictures verhandelt derzeit über die Realisierung eines Prequel-Films zu, der von dem erfahrenen Produzenten Simon Kinberg («X-Men») realisiert werden soll. Nach Informationen des Branchenblattes „Variety“ befindet sich das Projekt bei dem Studio in der Entwicklung. «Abraham Lincoln: Vampire Hunter»-Autor Seth Graham Smith soll das Drehbuch schreiben und «Andor»-Regisseur Toby Haynes das Projekt inszenieren.Insider verrieten „Variety“, dass der Film für die «Star Trek»-Hauptzeitlinie und nicht für die alternative Kelvin-Zeitlinie, die mit «Star Trek» von 2009 begann, geplant sei. Kinberg begann seine Film- und Fernsehkarriere mit «XXX: State of the Union» und «Mr. And Mrs. Smith», bevor er «X-Men: The Last Stand» schrieb.Das «Star Trek»-Prequel wird ebenfalls von J.J. Abrams produziert, der seit «Star Trek» von 2009, bei dem er Regie führte, für alle «Star Trek»-Filme über Bad Robot verantwortlich zeichnet. Abrams produziert auch einen separaten «Star Trek»-Film, der die letzte Mission der Kelvin-Zeitlinienbesetzung sein wird, darunter Chris Pine, Zachary Quinto und Zoe Saldaña. Steve Yockey («The Flight Attendant») schreibt die letzte Fassung des Drehbuchs.