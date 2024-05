Holly Hunter für «Star Trek: Starfleet Academy» besetzt

US-Fernsehen

Hunters Charakter ist Captain und Kanzler der Akademie sein.

Endlich kommt Bewegung in die neue Paramount+-Serie. Die Schauspielerin Holly Hunter soll Chefin der Akademie werden und auch als Captain fungieren. In der Serie sollen Kadetten der Sternenflotte die Ausbildung durchleben.„Es fühlt sich an, als hätten wir Holly Hunter unser ganzes Leben lang als eiskaltes Genie beobachtet“, so die Co-Showrunner Alex Kurtzman und Noga Landau. "Ihre außergewöhnliche Authentizität, ihre Furchtlosigkeit, ihr Sinn für Humor und ihre beständige Brillanz als Leiterin der "Starfleet Academy" sind ein Geschenk für uns alle und für das bleibende Erbe von "Star Trek".«Starfleet Academy» beginnt diesen Sommer in Toronto und wird das größte zusammenhängende Set bieten, das jemals für eine «Star Trek»-Serie gebaut wurde: ein zentrales akademisches Atrium, das sich über zwei Stockwerke erstreckt und ein Amphitheater, Klassenzimmer, eine Kantine und einen idyllischen, von Bäumen gesäumten Korridor umfasst.