ARD Kultur produziert «Die Taylor Swift Story»

Mit einer Welttournee will Taylor Swift in die Fußstapfen von Michael Jackson treten. Die „Eras Tour“ umfasst 152 Konzerte in Asien, Australien, Europa, Nord- und Südamerika. Nur Ozeanien und Afrika lässt der Superstar aus. Ende der achtziger Jahre brachte es Jackson mit seiner „Bad World Tour“ auf 123 Auftritte. Derzeit ist Swift in Schweden und Portugal zu Gast, bevor sie vom 17. bis 28. Juli in Deutschland auftritt.ARD Kultur hat die FLOW media company mit der Produktion eines sechsteiligen Podcasts beauftragt, der erstmals am 23. Mai 2024 erscheint und wöchentlich veröffentlicht wird. Ausgestrahlt wirdab dem 28. Mai immer dienstags um 18 Uhr auf MDR SPUTNIK und ab dem 30. Mai um 21.05 Uhr auf Bayern 2. Moderiert wird die Sendung von Schlagersängerin Vanessa Mai, Insiderin der Musikbranche, und der kritischen "Swiftie" und Popkultur-Expertin Gizem Celik.Gemeinsam beleuchten sie in «The Taylor Swift Story» die einzigartige Karriere der 34-jährigen Amerikanerin. Ergänzt werden ihre Gespräche durch Interviews mit Branchenkennerinnen und Expertinnen, die sich wissenschaftlich mit dem Phänomen auseinandergesetzt haben. Untermalt wird das Ganze mit Ausschnitten aus Songs von Taylor Swift. So bietet der sechsteilige Podcast einen exklusiven Einblick in das Leben der Künstlerin und ergründet ihren einzigartigen Einfluss auf die Popkultur. Ein Muss nicht nur für Swifties, sondern für alle, die wissen wollen, wie Taylor Swift zu einem kulturellen Phänomen wurde und warum sie immer wieder für Schlagzeilen sorgt.Vanessa Mai, eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, bringt ihre langjährige Erfahrung aus der Musikbranche ein, gepaart mit ihrem Talent als Youtube-Moderatorin, Showtalent und vielseitige Künstlerin. Ihre tiefen Einblicke in das Entertainment-Business verleihen dem Podcast eine authentische und fachkundige Perspektive.Gizem Celik, bekannt aus dem Radioprogramm «Beyond Gossip», bringt ihr popkulturelles Wissen und ihre Erfahrung als journalistische Content-Creatorin ein. Ihre Rolle als kritischer "Swiftie" und ihre journalistische Neugier ermöglichen den Zuhörerinnen und Zuhörern einen analytischen Blick auf das Phänomen Taylor Swift.