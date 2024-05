HGTV bestellt mehr «Ugliest House in America»

US-Fernsehen

Außerdem wird das Spin-Off «Scariest House in America» realisiert.

HGTV hat eine neue Staffel mit sechs Episoden seiner Erfolgsseriebestellt und grünes Licht für ein Spin-Off mit vier Episoden,, gegeben. In beiden Serien wird die Schauspielerin und Komikerin Retta quer durchs Land reisen, um Häuser zu besuchen, die von Hausbesitzern nominiert wurden, die glauben, dass ihr Haus eines der hässlichsten - oder gruseligsten - des Landes ist. „Ich weiß nicht, wie ich in diese Sache hineingezogen wurde“, sagte Retta. „Ich mag es nicht gruselig. Ich mag es nicht, erschreckt zu werden. Ich mag keine Gruselfilme. Halloween ist mein unbeliebtester Feiertag, aber hier sind wir nun.“Die Sendung «Ugliest House in America», die seit ihrer Premiere am 22. April fast neun Millionen Zuschauer erreicht hat, begleitet Retta auf ihrer Reise durch das ganze Land, um Häuser zu besichtigen, die von Hausbesitzern nominiert wurden, die ihr Haus für eines der schlimmsten der Nation halten. In jeder Folge nimmt sie die umwerfend schlechten Designs, die abstoßenden Grundrisse und den völlig veralteten Stil aufs Korn. Aufgrund seines hässlichen Aussehens, seiner mangelnden Funktionalität und seiner abscheulichen Designentscheidungen wird ein Haus von HGTV zum „hässlichsten Haus Amerikas“ gekürt und erhält eine atemberaubende Renovierung im Wert von 150.000 Dollar durch HGTV-Star Alison Victoria. Die neue Staffel wird im Jahr 2025 ausgestrahlt.Mit «Scariest House in America» erweitert HGTV das beliebte Format und fügt spezielle, gruselige Elemente hinzu, die den Geist von Halloween widerspiegeln. In drei halbstündigen Episoden reist Retta zu Häusern in verschiedenen Regionen der USA, darunter der gespenstische Süden, der alptraumhafte Nordosten und der geheimnisvolle Mittlere Westen, wo sie erschreckende Häuser besichtigt, in denen es nach Aussage der Besitzer von Gruselgeschichten und haarsträubenden Sehenswürdigkeiten wimmelt. Das Haus, das als das „gruseligste“ von allen gilt, wird in einer einstündigen Abschlussfolge der Staffel von der Designerin Alison Victoria renoviert und wiederbelebt. Die Premiere von «Scariest House in America» ist für Oktober geplant.