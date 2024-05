Neuer Trailer zu «Sweet Tooth»

US-Fernsehen

Anfang Juni erscheint beim Streamingdienst Netflix die letzte Staffel.

Von den ausführenden Produzenten Robert Downey Jr. und Susan Downey kommt das epische Ende der geliebten, preisgekrönten Serie. Die neuen Folgen, die Warner Bros. Television produzierte, erscheinen am 6. Juni 2024 bei Netflix . Nachdem sie General Abbot in der Schlacht bei Pubba's Cabin besiegt haben, begeben sich Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) und Wendy (Naledi Murray) auf eine Reise nach Alaska, um Gus' Mutter Birdie (Amy Seimetz) zu suchen, die daran arbeitet, die mysteriösen Ursprünge des tödlichen Sick aufzudecken.Unterwegs stoßen sie auf Dr. Singh (Adeel Akhtar), der möglicherweise seine eigenen gefährlichen Vorstellungen von Gus und seiner Rolle bei der Umkehrung des Virus hat. In der Zwischenzeit taucht eine neue Bedrohung in Form von Helen Zhang (Rosalind Chao), ihrer Tochter Rosie (Kelly Marie Tran) und den wilden Wolfsjungen auf, die die menschliche Geburt neu starten wollen und in Gus die Lösung für ihre Pläne sehen. Auf ihrem Weg durch gefährliches Terrain finden Gus und seine Freunde Zuflucht im Außenposten in Alaska, wo sie ein neues Ensemble von Charakteren kennenlernen, darunter Siana (Cara Gee) und ihre Hybrid-Tochter Nuka (Ayazhan Dalabayeva). Während die Zeit für die Suche nach Antworten abläuft, werden Allianzen auf die Probe gestellt und Schicksale miteinander verwoben, was zu einem spannenden Höhepunkt führt, der das Schicksal der Menschheit und der Hybriden bestimmen wird. Basierend auf der DC-Comicserie von Jeff Lemire, wird Sweet Tooth von Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell und Linda Moran produziert. Die Serie wird von Warner Bros. Television produziert.Darsteller: Christian Convery als Gus, Nonso Anozie als Tommy Jepperd, Adeel Akhtar als Dr. Aditya Singh, Stefania LaVie Owen als Becky, Naledi Murray als Wendy, Amy Seimetz als Gertrude „Birdie“ Miller, Rosalind Chao als Helen Zhang, Kelly Marie Tran als Rosie, Cara Gee als Siana, Ayazhan Dalabayeva als Nuka und James Brolin als Erzähler.