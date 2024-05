«Lieferketten XXL» kommt vierfach

TV-News

Am Montag strahlt der Nachrichtensender ntv eine neue Reihe aus.

Ab Montag, den 17. Juni 2024, setzt ntv auf, die Dokumentationsreihe läuft in den nächsten Wochen um 20.15 Uhr. Die Dokumentation beleuchtet die globalen Zusammenhänge und Auswirkungen der Textilindustrie am Beispiel des Baumwoll-T-Shirts. Dabei werden Themen wie Fast Fashion, Einfluss auf den Einzelhandel und ökologische und soziale Auswirkungen behandelt. Die Zuschauer werden dazu angeregt, über eine nachhaltige Zukunft nachzudenken.Im Anschluss wiederholt ntv die Dokumentation. Die einen sammeln Briefmarken, die anderen schießen: Über zwei Millionen Deutsche sind Mitglieder in Schützenvereinen. Auch wenn sie oft einen schlechten Ruf haben, stehen Schützen für weit mehr als angestaubte Traditionen oder sinnfreies Geballer. Die Dokumentation wirft einen Blick hinter die Kulissen, räumt mit Klischees auf oder bestätigt sie und zeigt die enge Verknüpfung der Schützengesellschaften mit der deutschen Geschichte.Um 22.05 Uhr kommt von Weltenangler die Dokumentation. Die früher gängige Praxis, Kaugummis aus Automaten zu beziehen, gehört der Vergangenheit an. Heutzutage können Verbraucher nahezu jedes Produkt per Knopfdruck erwerben, auch nach Ladenschluss. Die Dokumentation wirft einen Blick hinter die Kulissen der Verkaufsapparateindustrie und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Produktion einbruchssicherer Maschinen einhergehen. Dabei werden auch die Zukunftsperspektiven dieser Branche erörtert.