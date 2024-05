Lafer und Kumptner tauschen

TV-News

Sat.1 erhofft sich mit dieser kurzfristigen Programmänderung wohl eine Verbesserung der Quoten.

Seit dem 13. Mai 2024 laufen die Kochshowsmit Johann Lafer undam werktäglichen Nachmittag in Sat.1 . Die Quoten sind mehr als enttäuschend, denn die Sendung erreichte maximal 0,24 Millionen Zuschauer. Am Donnerstag wurden 7,3 Prozent bei den Werberelevanten erzielt, allerdings saßen um 15.00 Uhr auch nur 80.000 Menschen vor dem Fernseher.Auch die von Alexander Kumptner moderierte Kochsendung lief desaströs. Die Sendung um 16.00 Uhr erreichte maximal 0,28 Millionen Zuschauer. Am Dienstag und Mittwoch waren es nur 0,01 bzw. 0,02 Millionen Zuschauer bei Marktanteilen von 1,1 bzw. 1,7 Prozent. Sat.1 will mit einem Sendeplatztausch die Quoten verbessern.Deshalb wird ab Montag, 27. Mai 2024 um 15.00 Uhr «Das Schnäppchen-Menü - Drei, Gänge, fertig los!» auf dem 15.00 Uhr-Sendeplatz ausgestrahlt. Das Thema lautet „Die schillernden Künstler gegen die Brüder im Geiste“. Um 16.00 Uhr gibt es dann Meeresfrüchte bei «Drei Teller für Lafer». Vielleicht kann Sat.1 am kommenden Donnerstag neue Zuschauer gewinnen, wenn in vielen Bundesländern Fronleichnam gefeiert wird. Sat.1 strahlt das normale Programm aus.