Rundschau

Huey Newton setzt sich nach Kuba an und eine Reporterin muss in einer irischen Stadt untertauchen.

«Pauline» (seit 22. Mai bei Disney+)

«The Big Cigar» (seit 17. Mai bei AppleTV+)

«Bodkin» (seit 9. Mai bei Netflix)

«Ein Gentleman in Moskau» (seit 17. Mai bei Paramount+)

«Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal» (seit 15. Mai bei Netflix)

Pauline steht kurz vor dem Abi, das Auslands-Stipendium zum Greifen nah. Doch dann kommt alles ganz anders: Die 19-Jährige wird von ihrem One-Night-Stand Lukas schwanger! Das vermasselt all ihre Pläne – Gefühle für Lukas oder überhaupt eine Beziehung kann sie gerade gar nicht gebrauchen! Als Lukas ihr auch noch offenbart, dass er der Sohn des leibhaftigen Teufels ist, ist plötzlich nichts mehr „normal“. Noch dazu stimmt mit der Schwangerschaft etwas ganz und gar nicht: Der Junior-Dämon in Paulines Bauch gibt ihr übernatürliche Kräfte und entpuppt sich als entscheidende Macht im epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Kein Wunder also, dass Pauline zwischen die Fronten von Engeln und Dämonen gerät – und damit ins Visier der Höllenfürstin selbst. Pauline soll also einfach mal kurz die Welt retten?Die Serie erzählt die unglaubliche, wahre Geschichte einer Hollywood-Revolution, die auf eine soziale Revolution trifft: Der Black-Panther-Gründer Huey Newton flieht mit Hilfe des berühmten Produzenten Bert Schneider vor dem FBI nach Kuba – ein unglaublich ausgeklügelter Plan, der eine gefälschte Filmproduktion beinhaltet. Die wilde Aktion geht auf jede erdenkliche Weise schief.In dieser düsteren Thriller-Komödie macht sich ein Team von Podcaster in einer irischen Stadt auf die Suche nach drei Fremden, die auf mysteriöse Weise verschwunden sind.Die Serie erzählt die Geschichte von Graf Alexander Rostov, der nach der russischen Revolution ins Hotel Metropol verbannt wird, um von einer sofortigen Hinrichtung verschont zu werden. Dort entdeckt er trotz seiner eingeschränkten Lebensumstände den Wert von Freundschaft, Familie und Liebe.Als ein Onlineportal für Seitensprünge gehackt wird, kommen Millionen von Benutzerdaten zum Vorschein, woraufhin Ehen in die Brüche gehen und Leben zerstört werden.