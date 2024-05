Doku «Ren Faire» feiert am 2. Juni Premiere

US-Fernsehen

HBO zeigt eine Geschichte über den Geschäftsmann George Coulam.

Die dreiteilige HBO-Original-Doku-Serie, produziert und inszeniert von Lance Oppenheim, ausführend produziert von Elara Pictures und mitgestaltet von Oppenheim und David Gauvey Herbert, wird erstmals am Sonntag, 2. Juni, um 21:00 auf HBO ausgestrahlt. Die Episoden zwei und drei werden am darauffolgenden Sonntag, 9. Juni, nacheinander ausgestrahlt.Seit einem halben Jahrhundert regiert der 86-jährige George Coulam, der von seinen Angestellten King George genannt wird, mit eiserner Faust über das Texas Renaissance Festival, den größten Jahrmarkt der Welt. Als gewählter Bürgermeister der Stadt, die er gegründet hat, hat er Macht. Er hat Ruhm als unbestrittener Arbeitgeber und selbsternannter Herrscher von Tausenden. Er ist reich, denn er ist der Hauptaktionär des Festivals. Jetzt ist er bereit, all das aufzugeben und die letzten Jahre seines Lebens mit der Suche nach einer romantischen Partnerin zu verbringen. Doch bevor er sich zur Ruhe setzt, wird George endlich entscheiden, wer von seinen langjährigen Mitarbeitern seine Krone übernehmen soll.«Ren Faire» - eine dreiteilige Doku-Fantasia - ist eine Mischung aus Dokumentarfilm und Fantasie, die Sie hinter den Vorhang des berühmten texanischen Festivals einlädt und ein spannendes und komisches Nachfolgedrama enthüllt. Mit Personen, die sich selbst als Shakespeare-Figuren bezeichnen, beschreibt die Serie einen epischen Machtkampf zwischen einem Schauspieler, einem ehemaligen Elefantentrainer und einem Maiskolbenkönig, die alle um den Thron von George wetteifern. Während König Georges Eigenheiten zunehmen, steigert sich die Spannung darüber, wer auserwählt wird, zu immer opernhafteren Höhen, vor einem Hintergrund, in dem sich die Mitarbeiter in einem echten «Game of Thrones» wähnen.König George Coulam; der Generaldirektor und ehemalige Schauspieler Jeff Baldwin, ein treuer 43-jähriger Veteran des Festivals; die stellvertretende Unterhaltungsdirektorin Brandi Baldwin, die mit Jeff verheiratet ist; der Maisverkäufer und Unternehmer Louie Migliaccio; die ehemalige Elefantentrainerin und heutige Koordinatorin der Verkäufer Darla Smith; die stellvertretende Generaldirektorin Lauren Croft; die Künstler, Verkäufer, Gaukler, Zauberer, Jouleure und sprechenden Drachen des Texas Renaissance Festivals.