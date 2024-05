Sky zeigt den Pokal der A-Junioren

TV-News

Außerdem strahlt die Fernsehstation zahlreiche weitere Endspiele aus.

Am Freitag, ab 17:30 Uhr, findet das Spiel um den DFB-Pokal der U19 des SC Freiburg und der TSG Hoffenheim statt. Die TSG strebt eine Titelbelohnung für eine herausragende Saison an und hat zuletzt auch das Endspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft (Gegner Borussia Dortmund) erreicht, welches am Fronleichnamstag (30. Mai 2024) ebenfalls live von Sky Sport übertragen wird.Des Weiteren fokussiert sich Sky auf das Pokalfinale der Herren. Hierbei trifft der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auf den neuen deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Berliner Olympiastadion werden ab 19:00 Uhr von Sebastian Hellmann und Sky-Experte Lothar Matthäus begrüßt. Die Berichterstattung des Finales erfolgt durch Wolff Fuss, wobei die Produktion in Zusammenarbeit mit dem DFB klimaschonend erfolgt. Zusätzlich wird das Finale in UHD angeboten.Das Hinspiel der Relegation zwischen VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf wird morgen ausgetragen, das Rückspiel findet am Montag statt. Beide Spiele werden jeweils ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD übertragen. Oliver Seidler wird das Spiel kommentieren. Britta Hofmann wird die Zuschauer im Vonovia Ruhrstadion morgen zum Hinspiel der Relegation begrüßen. Das Spiel wird von Oliver Seidler kommentiert und kann von Sky Q Kunden zusätzlich in UHD genossen werden. Diese Regelung findet ebenfalls Anwendung auf das am Montag stattfindende Rückspiel.Das erste von zwei Spielen im Rahmen der Relegation zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Wehen Wiesbaden wird am Freitag ausgetragen. Der SSV Jahn strebt nach einem Jahr in der 3. Liga den erneuten Aufstieg in die 2. Liga an, während der SV Wehen Wiesbaden auf einen Verbleib in der 3. Liga hofft. Die Hessen waren in der vergangenen Saison aufgestiegen, nachdem sie sich in der Relegation gegen Arminia Bielefeld durchgesetzt hatten. Die Einstimmung auf die Partie erfolgt ab 20:00 Uhr, wobei Nele Schenker durch die Veranstaltung führen wird. Marcus Lindemann wird die Partie kommentieren. Das Rückspiel wird zwei Tage darauf, also am darauffolgenden Dienstag, ausgetragen.