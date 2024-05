Dritte «Prominent getrennt»-Staffel läuft erneut bei RTL

TV-News

Italienische Verhältnisse? RTL strahlt die neuen Folgen zwischen 21.00 und 00.35 Uhr aus.

Die Verantwortlichen von RTL haben entschieden, die Sendungerneut ins lineare Fernsehprogramm zu integrieren. Die erste Staffel wurde im Winter 2022 am Dienstagabend um 20:30 Uhr ausgestrahlt und konnte lediglich knapp eine halbe Million Werberelevanter erreichen. Die letzten beiden Folgen wurden nachts um 01:20 Uhr ausgestrahlt. Die zweite Runde war lediglich mit zwei Folgen im TV-Programm vertreten.Derzeit strahlt RTL in der Nacht zum Sonntag die dritte Staffel aus. Die Wiederholung der Folgen erfolgt ab Donnerstag, den 20. Juni 2024, um 21.00 Uhr. Die zweite Episode wird bereits um 23.00 Uhr ausgestrahlt. Die erste Folge zeigt den Einzug des Noch-Ehepaares Mike und Michelle. Im Anschluss werden Kim Virginia und ihr Exfreund Emanuell sowie das Expaar Gina und Emily präsentiert. Der Einzug von Tommy und Sandra stellt den Abschluss der ersten Folge dar. Bereits am ersten Abend plaudert Emily aus dem Nähkästchen über ihre vergangene Beziehung zu Gina. Diese ist genervt und sauer auf ihre Ex. Der erste Streit ist vorprogrammiert.Für den zweiten Streit sorgt die selbsternannte Queen Kim Virginia. Sie geht bei Sandra auf Angriff und geigt ihr vor allen anderen die Meinung. An Tag 2 in der Villa bestreiten die Expaare das Spiel „Liebesschaukel”. Vor allem Mike hat mit der eigenen Höhenangst zu kämpfen und bricht das Spiel ab. Michelle hingegen hätte gerne mehr Einsatz gezeigt und ärgert sich über ihre Leistung. Die anderen Paare schaukeln sich mal mehr, mal weniger gut durch das Spiel. Es ist von Vorteil, früh taktieren zu können, was Tommy gelingt. Er schmiedet bereits Pläne und möchte zeitnah eine Allianz gründen. Allerdings stellt sich die Frage, mit wem? Am Abend findet die Spielverkündung statt. Welcher Teilnehmer hat sich vorläufig vor der Nominierung gesichert?