Amazon dreht «My Fault: London»

Asha Banks und Matthew Broome übernehmen die Hauptrollen.

Prime Video wird, einen neuen britischen Originalfilm, der auf den weltweiten Erfolg des spanischen Originalfilms «Culpa Mia» («My Fault») folgt. «My Fault: London» ist eine Neuverfilmung der Geschichte von Nick und Noah mit den britischen Nachwuchstalenten Asha Banks («A Good Girl's Guide to Murder») und Matthew Broome («The Buccaneers») in den Hauptrollen. Die Produktion wurde kürzlich in Großbritannien abgeschlossen.Als Noahs Mutter Ella sich in den sehr wohlhabenden William verliebt, ziehen die beiden von Amerika nach London, um bei William und seinem Sohn Nick zu leben. Bei ihrer Ankunft lernt die 18-jährige Noah den Bad Boy Nick kennen, und die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Noah verbringt den Sommer damit, sich an ihr neues Leben anzupassen, neue Freunde aus Nicks verschiedenen Kreisen zu finden und eine komplizierte Beziehung zu ihm zu führen, während sie darum kämpfen, die Anziehung in Schach zu halten. Doch was Noah nicht weiß: Ihr entfremdeter Vater ist aus dem Gefängnis entlassen worden und beginnt, jeden ihrer Schritte zu verfolgen. Noah ist schließlich gezwungen, sich mit ihrer verheerenden Vergangenheit auseinanderzusetzen und sich gleichzeitig zum ersten Mal zu verlieben.„Wir wissen, dass Fans auf der ganzen Welt begeistert sein werden, wenn sie hören, dass Prime Video ihnen mit «My Fault» eine brandneue britische Neuverfilmung des ersten Buches von Mercedes Rons Bestseller-Trilogie Culpables liefern wird: London", sagte James Farrell, VP of International Originals bei Amazon MGM Studios. „Wir freuen uns, in die aufstrebenden Talente Asha Banks und Matthew Broome als Nick und Noah zu investieren und diese weltbekannte Geschichte durch eine britische Linse zum Leben zu erwecken.“Zusätzlich zu Asha Banks und Matthew Broome gehören zur Besetzung von «My Fault: London» auch Eve Macklin («Brooklyn») als Ella, Ray Fearon («Barbie») als William, Enva Lewis («How to Have Sex») als Jenna, Jason Flemyng («Black Dog») als Travis, Kerim Hassan («Champion») als Lion, Sam Buchanan («Back to Black») als Ronnie, Amelia Kenworthy («Messenger») als Anna und Harry Gilby («Tolkien») als Dan.