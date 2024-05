Universal arbeitet an «Munsters»-Reboot

US-Fernsehen

Außerdem möchte die Universal Studio Group eine «Car Wash»-Serie herstellen.

Wie „Variety“ berichtet, arbeitet die Universal Studio Group an einer Neuauflage der Serie «The Munsters», die den Titelträgt, eine Anspielung auf die Adresse der fiktiven Monsterfamilie in der Mockingbird Lane 1313. Bisher hat sich noch kein Fernsehsender an dem Projekt beteiligt. In der offiziellen Logline heißt es: "Die neue Serie wird als eine Horrorserie beschrieben, die innerhalb des Universal Monsterverse lebt und atmet.Entwickelt wurde das Projekt von James Wan, Lindsey Anderson Beer und Ingrid Bisu. Anderson Beer fungiert als Showrunner und ausführender Produzent bei Lab Brew, während Wan, Michael Clear und Rob Hackett als ausführende Produzenten bei Atomic Monster fungieren. Bisu wird als Co-Executive Producer fungieren. UCP wird produzieren.Universal Studio Group arbeitet anfür NBC. Laut Logline wird die Serie in Washington, DC spielen, während der Film in Los Angeles angesiedelt ist. Die Serie wird sich auf „die Generations- und Kulturkonflikte einer Einwandererfamilie zwischen Vater und Sohn und ihrer eklektischen Gruppe von Angestellten“ konzentrieren. Opey Olagbaju ist Autor und ausführender Produzent.Auchist ein neues Projekt. In der Logline heißt es: „Eine frisch verheiratete Frau gerät ins Rampenlicht, als ihr Mann nur wenige Tage nach der Hochzeit während der Flitterwochen in Marokko ermordet wird. Was als Mordermittlung beginnt, wird zu einem Medienprozess, bei dem ihr Privatleben von Polizei, Presse und Öffentlichkeit seziert wird. Aber ist sie eine trauernde Frau oder eine Mörderin?