Richard Jenkins steigt bei «Criminal» ein

Die neue Fernsehserie ist bei Amazon Prime Video beheimatet.

Der erfolgreiche Schauspieler Richard Jenkins übernimmt eine Hauptrolle in der neuen Serie von Amazon Prime Video. Bereits im Januar wurdebei Amazon in Auftrag gegeben, seitdem wird nach Darstellern gesucht. Jenkins ist das erste bestätigte Mitglied der Besetzung. Beschrieben wird die Serie als „ein ineinandergreifendes Universum von Kriminalgeschichten“, das auf den Graphic Novels von Ed Brubaker und Sean Phillips basiert.Darin wird Jenkins Ivan spielen. Die Figur wird beschrieben als „der beste Freund von Leos Vater, der für ihn immer eine Art Onkel war. Früher war er ein Räuber und Krimineller, aber jetzt leidet er an Demenz. Leo versucht, sich um ihn zu kümmern, merkt aber, dass er damit überfordert ist.Zusammen mit Jordan Harper wird Brubaker als Co-Showrunner und ausführender Produzent von «Criminal» fungieren. Sarah Carbiener und Phillip Barnett sind ebenfalls ausführende Produzenten. Die Regie der ersten vier Episoden übernehmen Ryan Fleck und Anna Boden. Legendary Television fungiert ebenfalls als ausführender Produzent. Produziert wird die Serie von Amazon MGM Studios.