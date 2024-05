Hulu startet «Virgin Island»

US-Fernsehen

Die neue Reality-Show castet vor allem jungfräuliche Männer.

Der Disney-Streamingdienst Hulu startet eine neue Reality-Dating-Show mit dem Titel. In der Sendung sollen junge, unverheiratete männliche Singles mit Frauen zusammengebracht werden. In der Beschreibung heißt es, „umwerfend attraktive und selbstbewusste Singles“, die behaupten, noch nie Sex gehabt zu haben, würden versuchen, das zu ändern.Laut Hulu wird «Virgin Island» eine Gruppe heißer Jungfrauen in einem Inselresort beherbergen, wo sie nach „dem Richtigen“ suchen. Im Laufe der zehnteiligen Serie werden die Kandidatinnen auf Dates gehen und an romantischen Aktivitäten teilnehmen, während sie sich darauf vorbereiten, ihre V-Karten aufzugeben. In der Logline heißt es: „Während die Darsteller herzliche Bande knüpfen und ihre unterschiedlichen Gründe für das Warten erforschen, wird es viele unerwartete Wendungen geben, einschließlich Neuankömmlinge und Abschiede, die alle in einem dramatischen Finale gipfeln, in dem aufkeimende Beziehungen auf die Probe gestellt werden“.Gemäß der Bewerbung soll die Serie vor August 2024 für vier Wochen außerhalb der Vereinigten Staaten gedreht werden. Die ausführenden Produzenten für ITV America sind David George und Adam Sher. Die ausführenden Produzenten für Plimsoll sind Grant Mansfield, Karen Plumb und Alan Eyres. Peter Geist fungiert ebenfalls als ausführender Produzent.