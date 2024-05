Marvel plant Vision-Serie für 2026

US-Fernsehen

«Star Trek: Picard»-Produzent soll als Showrunner daran arbeiten.

Terry Matalas, der zuvor ausführender Produzent von «Star Trek: Picard» war, soll eine neue Marvel-Serie realisieren. Die noch unbetitelte Disney+-Serie soll 2026 starten. Bettany wird in die Rolle zurückkehren und Matalas wird als Showrunner fungieren. Nachdem seine Arbeit an der dritten Staffel von «Star Trek: Picard» die Schauspieler von «Star Trek: The Next Generation» zurückbrachte, holte Marvel Matalas an Bord.Der Einstieg von Matalas wird die erste neue Live-Action-Serie von Marvel seit fast zwei Jahren sein und stellt eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise dar, wie das Unternehmen Fernsehen für Disney+ produziert.Nach seinem Tod durch die Hand von Thanos in «Avengers: Infinity War» von 2018 kehrte Vision in «WandaVision» zweimal zurück, zunächst als geisterhafte Schöpfung seiner Geliebten Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) durch Magie, angetrieben von Trauer, und dann als wiederhergestellter, verrückter Androide mit geisterhaftem, weißem Aussehen und ohne Erinnerung an sein früheres Leben.