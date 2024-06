Blockbuster-Battle

RTL setzt erst um 21:00 Uhr auf sein Hollywood-Kino. Kann «Infinite» gegen «King Arthur» und «Hustlers» bestehen?

(RTL, 21:00 Uhr)Evan McCauley scheint sich an Dinge und Orte zu erinnern, die er nie gesehen oder erlebt hat. Zudem verfügt er über Fähigkeiten, die er nie erlernt hat. Eines Tages wird ihm von Fremden erklärt, dass er sich an seine früheren Leben erinnert. Dieses Wissen, das inaktiv in seinem Kopf schlummert, wird gerade gebraucht, um Leute aufzuhalten, die die Menschheit auslöschen wollen, damit niemand mehr wiedergeboren werden kann.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 3IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Vortigern, der Bruder des mächtigen König Uther, tötet aus dem Hinterhalt seinen Bruder und dessen Frau. Der Thronfolger Arthur wird mit einem Boot abgetrieben und sein Leben bleibt verschont. Nach einer unbedarften Kindheit kommt es zum großen Schicksalstag: Er kann Excalibur aus dem Stein ziehen und den Kampf mit seinem Onkel um seine rechtmäßige Thronfolge aufnehmen. So urteilte Quotenmeter über den Film: „«King Arthur: Legend of the Sword» ist moderne Fantasyaction vor spektakulärer Kulisse, die mit einem starken Cast, einer kurzweiligen Geschichte und dem typischen Guy-Ritchie-Drive zu überzeugen weiß.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)New York, kurz vor dem großen Finanz-Crash. Abend für Abend strömen die Männer der Wall Street in den angesagtesten Stripclub der Stadt. Ramona ist der Star des Clubs, keine kann ihr in diesem Job das Wasser reichen, sie kennt jede Pose, jeden Trick, jeden Kniff - und sie weiß, wie sie den reichen Gästen auch noch den letzten Dollar aus der Tasche zieht. Als die unerfahrene Destiny neu ins eingeschworene Team kommt, nimmt Ramona sie unter ihre Fittiche und gemeinsam starten sie richtig durch. Sie nehmen mehr Geld ein, als sie sich jemals hätten träumen lassen. Dann kommt der große Crash von 2008 und lässt von einem Tag auf den anderen alles zusammenstürzen. Der Club bleibt leer. Doch Ramona und Destiny sind nicht bereit, die von gierigen Bankern ausgelöste Krise auszubaden. Mit einem gewagten Plan und einer erweiterten Crew rund um Mercedes und Annabelle beginnen sie ihre ehemaligen Kunden nun so richtig auszunehmen. Bis das Ganze außer Kontrolle gerät. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik: „«Hustlers» ist der Finanzcrashfilm, den Adam McKay als Regisseur nicht hätte machen können. «Hustlers» ist die gewitzte, fesselnde Verfilmung eines wahren, organisierten Verbrechens, für die es eine clevere, einfühlsame Regisseurin brauchte: «Hustlers» ist ein satirisches Gesellschafts-Thrillerdrama und Kriminalkomödie zugleich. «Hustlers» ist ganz großes Kino.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 6