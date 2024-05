HBO setzt «Industry» im August fort

US-Fernsehen

Die neue Staffel spielt unter anderem wieder in London.

Die achtteilige dritte-Staffel von den Machern Mickey Down und Konrad Kay startet am Sonntag, 11. August, um 21.00 Uhr auf HBO. Die Serie gibt einen Einblick in die Blackbox der Finanzen und folgt einer Gruppe junger Banker, die in der von Sex und Drogen geprägten Umgebung des Londoner Büros der internationalen Bank Pierpoint & Co. ihre Identität entwickeln.In der dritten Staffel, in der Pierpoint in die Zukunft blickt und eine große Wette auf ethisches Investieren eingeht, finden sich Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) und Eric (Ken Leung) in einer Geschichte, die sich bis in die höchsten Kreise der Finanzwelt, der Medien und der Regierung erstreckt, in vorderster Front beim spritzigen Börsengang von Lumi wieder, einem Unternehmen für grüne Energie unter der Leitung von Henry Muck (Kit Harington). Seit sie Pierpoint verlassen hat, möchte Harper (Myha'la) unbedingt wieder in den süchtig machenden Nervenkitzel der Finanzwelt einsteigen und findet in der FutureDawn-Portfoliomanagerin Petra Koenig (Sarah Goldberg) eine unwahrscheinliche Partnerin.Wiederkehrende Darsteller der dritten Staffel sind Myha'la, Marisa Abela, Harry Lawtey, Ken Leung, Conor MacNeill, Sagar Radia, Indy Lewis, Adam Levy, Sarah Parish, Trevor White, Elena Saurel und Irfan Shamji. Kit Harington als Henry Muck, Sarah Goldberg als Petra Koenig, Miriam Petche als Sweetpea Golightly, Andrew Cavill als Lord Norton, Roger Barclay als Otto Mostyn, Fady Elsayed als Ali El Mansour und Fiona Button als Denise Oldroyd sind neu dabei. Bad Wolf, ein Teil von Sony Television, produziert.