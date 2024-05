«Nurse Jackie»: Von Showtime zu Amazon

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von Paramount streichen das Budget zusammen.

Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ wechselt das Spin-off vonvon Showtime zu Amazon Prime Video. Die ehemalige Hauptdarstellerin Edie Falco wird wieder mit an Bord sein. Bereits 2023 gab es Medienberichte, dass Showtime von Lionsgate eine neue Serie plant. Als Autoren und ausführende Produzenten der Nachfolgeserie fungieren Liz Flahive («GLOW») und Abe Sylvia («Palm Royale»), die beide bereits als Produzenten und Autoren an der Originalserie beteiligt waren.In der offiziellen Logline heißt es: „10 Jahre, nachdem wir Jackie Peyton (Falco) im Serienfinale am Leben gelassen haben, ist sie wieder auf den Beinen, obwohl sie ihre Zulassung als Krankenschwester verloren hat. In der Fortsetzung ihrer Geschichte wird sie mit neuen Dilemmas konfrontiert, als sie versucht, gut zu sein in einer Welt, in der es oft nicht nur einfacher, sondern auch viel lustiger ist, böse zu sein.Weitere Darsteller waren Eve Best, Peter Facinelli, Anna Deavere Smith, Stephen Wallem, Betty Gilpin, Haaz Sleiman, Dominic Fumusa und Paul Schulze. Die Serie wurde ursprünglich von Liz Brixius, Linda Wallem und Evan Dunksy entwickelt.