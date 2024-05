«Little Woman» erscheint bei arte

TV-News

Die Serie ist ab Anfang Juni in der Mediathek abrufbar.

arte stellt die britische Serie «Little Women» ► in die Mediathek. Das Format von Heidi Thomas ist im Jahr 2017 bei BBC One erschienen. Der Dreiteiler kann zwischen 7. Juni 2024 und 30. April 2025 gestreamt werden. Regisseurin Vanesa Caswill besetzte Maya Hawke, Kathryn Newton und Emily Watson.Während des Bürgerkriegs bereiten sich Jo, Meg, Beth und Amy mit ihrer Mutter Marmee in Concord, Massachusetts, auf das Weihnachtsfest vor, während ihr Vater, ein Pastor, in die Unionsarmee eingetreten ist. Marmee überredet ihre Töchter, einer armen Familie aus der Gegend ihr Essen zu spenden. Auf dem Weg dorthin lernt Jo zufällig Theodore Laurence, genannt Laurie, kennen, den Enkel ihres Nachbarn, der nach seinem Studium in der Schweiz wieder bei seinem Großvater lebt. Laurie berichtet dem Großvater von der wohltätigen Geste der Marchs. Im Gegenzug lässt dieser ihnen ein leckeres Weihnachtsessen bringen. Kurz darauf kommen sich Jo und Laurie auf einem Ball näher.Der Beginn von «Little Women» ► , einer einfühlsamen Adaption von Louisa May Alcotts berühmtem Werk „Die vier Töchter des Dr. March”, gibt den Ton an. In der Vorweihnachtszeit, während des Bürgerkriegs, steht der ungezügelten Energie der eng verbundenen Teenager die Dunkelheit des an die Front geschickten Pastorenvaters gegenüber. Diese Konstellation erzeugt eine dramatische Spannung und ein Gefühl, das von der Sehnsucht nach einer Kindheit geprägt ist, die frühzeitig aufgegeben werden musste.