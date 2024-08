«Apartment 7A» kommt Ende September

Kino-News

Der Film spielt im New York des Jahres 1965 und erzählt die Vorgeschichte des legendären Horror-Klassikers «Rosemaries Baby».

Paramount+ hat den Psychothrillerangekündigt. Der neue Originalfilm startet am Freitag, den 27. September in den USA und wird später in diesem Jahr in weiteren internationalen Märkten veröffentlicht. Der Film spielt im New York des Jahres 1965 und erzählt die Vorgeschichte des legendären Horrorklassikers «Rosemaries Baby». Er untersucht, was im berüchtigten Bramford Building geschah, bevor Rosemary dort einzog.Die ehrgeizige junge Tänzerin Terry Gionoffrio (Julia Garner, «Ozark») träumt von Ruhm und Reichtum in New York City. Nach einer schweren Verletzung nimmt sie ein älteres, wohlhabendes Ehepaar (Dianne Wiest, «I Care a LotW), und Kevin McNally («Pirates of the Caribbean»-Filmreihe) in ihrem Luxusapartmenthaus Bramford auf. Als ein Mitbewohner und einflussreicher Broadway-Produzent (Jim Sturgess, «Across the Universe») ihr eine weitere Chance auf Ruhm bietet, scheint es, als würden sich endlich alle ihre Träume erfüllen. Nach einem Abend, an den sie sich nicht mehr genau erinnern kann, kommen ihr jedoch bald beunruhigende Umstände in den Sinn, die sie an den Opfern zweifeln lassen, die sie für ihre Karriere bereit ist zu bringen. Sie erkennt, dass etwas Böses nicht nur in Apartment 7A, sondern im Bramford selbst lebt. Weitere Schauspieler in Nebenrollen sind Marli Siu, Andrew Buchan, Rosy McEwen und Kobna Holdbrook-Smith.«Apartment 7A», ein Paramount+-Originalfilm in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures, ist eine Platinum Dunes / Sunday Night Production und basiert auf dem Roman „Rosemary's Baby“ von Ira Levin. Regie führte die Relic-Filmemacherin Natalie Erika James, die Geschichte für die Leinwand schrieb Skylar James, das Drehbuch stammt von Natalie Erika James, Christian White und Skylar James. Der Film wurde von Vicki Dee Rock und Alexa Ginsburg produziert und von John Krasinski, Allyson Seeger, p.g.a, Michael Bay, Andrew Form, p.g.a, und Brad Fuller produziert.