Sky-Film «Lee» kommt in den Kinos

Kino-News

Der Spielfilm mit Oscar-Preisträgerin Kate Winslet hat einen Starttag.

In diesem neuen Trailer sieht man Kate Winslet als eine der bedeutendsten Fotografinnen ihrer Zeit, Lee Miller, die an die Front des Zweiten Weltkriegs geht, um einige der wichtigsten Kriegsfotos für die britische „Vogue“ zu schießen. Trotz der Schwierigkeiten, als weibliche Korrespondentin zu arbeiten, und der emotionalen Belastung, die Gräueltaten des Krieges miterleben zu müssen, ist Lee entschlossen, ihren Teil beizutragen und die Wahrheit zu dokumentieren. Der Kinostart in Großbritannien und Irland ist der 13. September 2024.Die Zuschauer bekommen einen Einblick in die Rollen von Andy Samberg als Fotograf David E. Scherman vom „Life Magazine“, Alexander Skarsgård als englischer Surrealist, Maler, Fotograf, Dichter und Biograf Roland Penrose, Marion Cotillard als Solange D'Ayen, Modechefin der französischen „Vogue“ und enge Freundin von Miller, und Andrea Riseborough als britische „Vogue“-Redakteurin Audrey Withers. Josh O'Connor spielt außerdem Tony, einen jungen Journalisten.Weitere Darsteller sind Noemie Merlant («Tar», «The Portrait of a Lady on Fire») als Nusch Eluard, Arinzé Kene («Been So Long», «Misty») als Major Jonesy, Vincent Colombe («Revenge») als Paul Eluard, Patrick Mille («Bad Girl») als Jean D'Ayen, Samuel Barnett («Dirk Gently's Holistic Detective Agency») als Cecil Beaton und Zita Hanrot («Paul Sanchez Is Back!») als Ady Fidelin.