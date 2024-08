«24»-Film in Entwicklung

Kino-News

20th Century Studios bestätigte am Mittwoch die Entwicklungsarbeit.

Nach Informationen von „Variety“ arbeitet die Produktionsfirma 20th Century Studios an einer Kinofortsetzung der ehemaligen Erfolgsserie. Brian Grazer von Imagine Entertainment gab bereits im Juni in der MSNBC-Sendung «Squawk Box» bekannt, dass an einem solchen Projekt gearbeitet wird.„Imagine hat schon immer in dem Bereich gearbeitet, in dem die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es in den Kinos erfolgreich sein wird. Das ist großartig für uns, weil wir in über 30 Jahren mehr als 100 verschiedene Produkte und Marken aufgebaut haben, sei es „Backdraft“, das ich heute mit Glen Powell machen werde, oder «24», einen Film, den wir auf eine sehr interessante Weise mit Disney und Fox machen werden“.«24», eine Serie von Joel Surnow und Robert Cochran für Fox, lief ursprünglich neun Staffeln lang zwischen 2001 und 2014. Daraus entstand 2008 der Fernsehfilm «Redemption». Kiefer Sutherland spielte die Hauptrolle des Jack Bauer, eines Agenten der fiktiven „Counter Terrorist Unit“ (CTU) der US-Regierung. Jede Staffel zeigte 24 Stunden in Echtzeit. Eine Neuauflage vor einigen Jahren erzielte nur geringe Einschaltquoten.