Russo-Brüder sollen «Avengers»-Filme drehen

Kino-News

Marvel möchte die nächsten zwei Produktionen mit Joe und Anthony Russo umsetzen.

Die Macher von «Avengers: Infinity War» und «Endgame» sollen ins Marvel Cinematic Universe zurückkehren. Joe und Anthony Russo sollen die Vorbesprechungen für die beiden neuen «Avengers»-Filme übernehmen, die 2026 und 2027 in die Kinos kommen sollen. Die Produktionen sollen die Multiverse-Saga abschließen.Die beiden neuen «Avengers»-Filme sollen wie «Infinity War» und «Endgame» zusammengehören. Nach Informationen von „Deadline“ sollen die Marvel Studios nach Filmemachern gesucht haben, die das umfangreiche Werk in Angriff nehmen könnten. Ursprünglich war Daniel Cretton als Regisseur vorgesehen, der das Projekt jedoch verlassen hat. Er drehte «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings».Auch die Zukunft der Spielfilme ist noch ungewiss. Ursprünglich war ein Spielfilm über den Superschurken Kang geplant. Doch Marvel beendete die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung. Aus diesem Grund wurde auch der Filmtitel geändert.