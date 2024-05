BritBox kündigt «The Responder» an

International

Außerdem hat der Streamingdienst drei weitere Serien im Angebot.

BritBox hat eine Auswahl neuer und bekannter Serien für den Sommer und Herbst angekündigt, die mit Spannung erwartet wird. Den Auftakt macht die zweite Staffel des gefeierten Nordirland-Krimidramas «Blue Lights», die am 13. Juni Premiere feiert. Im Juli folgt die zweite Staffel des von Kritikern gelobten Thrillers «The Responder» mit Martin Freeman. Der Herbst verspricht weitere Spannung mit der Premiere der neuen Mystery-Serie «Passenger» im Oktober, in der Wunmi Mosaku die Hauptrolle spielt.Die Rückkehr vonbringt erneut die komplexe und düstere Welt der Polizeiarbeit in Belfast auf den Bildschirm. Die Serie, die sich mit den turbulenten politischen Verhältnissen Nordirlands auseinandersetzt, wird durch eine spannende Handlung und starke Charaktere belebt. Nachdem die McIntyre-Bande zerschlagen wurde, sehen sich die Protagonisten nun rivalisierenden Gangs gegenüber, was zu gefährlichen Auseinandersetzungen führt.Ab dem 11. Juli setztdie Geschichte von Chris Carson, gespielt von Martin Freeman, fort. Die zweite Staffel beleuchtet seine Versuche, sowohl beruflich als auch privat wieder Fuß zu fassen, während er weiterhin mit den traumatischen Erlebnissen seines Jobs als Nachtdienstpolizist ringt. Parallel dazu ist seine Partnerin Rachel darum bemüht, ihre eigene Karriere und ihr Leben nach den turbulenten Ereignissen der ersten Staffel neu zu ordnen.Im September wird die zweite Staffel des Thrillersausgestrahlt, in der Vicky McClure als Bombenentschärfungsexpertin Lana Washington zurückkehrt, die gegen eine neue Terrorbedrohung kämpft. Die Serie ist für ihre nervenaufreibende Spannung und realistischen Darstellungen bekannt und verspricht auch in der neuen Staffel intensive Action und unerwartete Wendungen.Im Oktober bringt BritBox miteine neue Mystery-Serie auf die Bildschirme. Wunmi Mosaku spielt eine ehemalige Met-Polizistin, die in einer kleinen Stadt in Nordengland eine Reihe unerklärlicher Verbrechen untersucht. Die von Andrew Buchan verfasste Serie verspricht eine düstere und packende Erzählung über Angst, Misstrauen und das Unbekannte in einer abgeschotteten Gemeinschaft.