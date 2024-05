ZDF schnappt sich «Operation Marea Negra»

TV-News

Die vierteilige Serie dreht sich um den jungen Boxer Fernando.

Am Dienstag, 2. Juli 2024, strahlt ZDFneo ab 23.05 Uhr die spanische Serieam Stück aus. Das Format ist dann am Mittwoch, 3. Juli 2024, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar. Hinter dem Projekt stehen eOne TV, Patxi Amezcua und Natxo Lopez, Regie führt Daniel Calparsoro. In den Hauptrollen sind Álex González, Nuno Lopes, Nerea Barros, Lúcia Moniz und Xosé Barato zu sehen. Außerdem spielen Manuel Manquiña, Carles Francino und Miquel Insua mit.Fernando, ein junger Boxer, will der Enge seiner Heimat entfliehen. Deshalb lässt er sich von seinem Onkel überreden, als Drogenkurier zu arbeiten. Doch bei einer Übergabe gerät er in einen Hinterhalt. Unter dem Druck, die teuren Drogen ersetzen zu müssen, lässt er sich auf einen riskanten Plan ein: Nando soll mit seinem Cousin Sergio in einem Halbtaucher Kokain über den Atlantik schmuggeln. Doch der Plan bleibt nicht unentdeckt.Die portugiesische Küstenwache und die spanische Guardia Civil finden vor der galizischen Küste ein gesunkenes Halbtaucherboot. Sie vermuten, dass er für den internationalen Drogenschmuggel genutzt wird und finden Details über die geplante Überfahrt.«Operación Marea Negra» debütierte 2022, inzwischen sind zwei weitere Staffeln hinzugekommen. Die Geschichten der dritten Staffel stammen von Asier Guerricaechebarría und Javier Echániz.