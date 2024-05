Man erntet, was man sät

Soap-Check

Leylas Schulter-OP steht an. Aber sie vertraut Klaas, der sie operieren wird. Doch der Streit zwischen Jördis und Klaas spitzt sich weiter zu und führt dazu, dass Klaas nach der OP die Beherrschung verliert: Wenig empathisch macht er Leyla klar, dass ihre Schulter den Belastungen des Profisports nicht mehr gewachsen ist. Ihre Karriere als Sportlerin ist vorbei!Annalena gelingt es nicht, Carl von ihrem Schanigarten zu überzeugen. Müssen sich die Lansinger weiterhin mit der hässlichen Containerwand abfinden? Carl und Annalena einigen sich dann aber auf einen Kompromiss für die Containerwand. Philipp kann sich nicht erklären, warum es im Moment so wenig Trinkgeld gibt. Mit SarahVivien wird überrollt von gut gemeinten Ratschlägen anderer Mütter. Eine unbedachte Bemerkung von Tobias bringt das Fass zum Überlaufen... Stella findet Gefallen an ihrem neuen Job in der Konditorei - und Britta stellt fest, dass sich mit Stellas Talent fürs Zuhören Geld verdienen lässt... Cecilias Bekenntnis zu Benedikt als Chef stößt nicht nur Valentin bitter auf. Doch er stellt fest, dass Cecilia genau weiß, worauf sie sich einlässt.Henning will mit Mirays Hilfe seine Tutorials wiederbeleben, um mit Daniela eine große Hochzeit feiern zu können. Doch Miray weigert sich. Justus lässt den gesamten Kader für das Debakel beim Ruhrquell-Cup büßen, woraufhin Charlie ihr schlechtes Gewissen nicht länger aushält. Kilian setzt alle Hebel in Bewegung, um Hanna ihren Job als Yogalehrerin im Zentrum zu ermöglichen.Gerner ist über Nachrichten zu einem längst abgeschlossen Kapitel überrascht.Toni kann ihr Glück nicht fassen, als ihr Disziplinarverfahren eingestellt wurde. Kann sie wieder in den gewohnten Polizeidienst zurückkehren?Isa ist zutiefst erleichtert, dass ihre Patientin Franziska den Mut und die Kraft dazu gefunden hat, ihren gewalttätigen Ehemann Timo zu verlassen. Doch Timo bleibt hartnäckig und fängt Isa und Franziska vor der Praxis ab. Zum Glück stehen mit den Kolleginnen einige starke Frauen bereit, um ihn erfolgreich in die Flucht zu schlagen. So kann Isa Franziska und ihre Mutter sicher in ein Frauenhaus bringen. Doch dann lauert der wütende Timo Isa auf, als sie allein ist ...Max erlebt beim Techtelmechtel mit Ariana eine böse Überraschung. Er muss sich plötzlich damit abfinden, dass seine Freundin wieder als Stripperin arbeiten kann. An sich ist das halb so wild. Doch bei einer Geburtstagsparty im Stripclub lässt sich Max durch die gaffenden Blicke der Gäste derart verunsichern, dass er eine Rauferei anzettelt. Max will sich zwar im Anschluss für sein Verhalten bei Ariana entschuldigen, doch sie hat überhaupt keinen Bock auf so einen Mist. In aller Deutlichkeit erinnert Ariana Max darin, dass sie sich genau deswegen von ihrem Ex-Freund getrennt hat.Chiara ist aufgewühlt und sich nicht mehr sicher, ob sie vielleicht doch zu streng gegenüber Malte reagiert hat. Sie selbst hat doch auch Sascha tausendfach die Pest an den Hals gewünscht. Ein klärendes Gespräch mit Peggy bringt schließlich die rettende Idee: Chiara schreibt Sascha einen Brief und bringt ihn zu ihm in Krankenhaus. Dort wird sie jedoch völlig überrumpelt, als eine Krankenschwester ihr vorschlägt, Sascha den Brief persönlich zu geben und sie zu ihm ins Zimmer lässt…