Mässiger Start für neue Michelle-Hunziker-Show

Am Pfingstsonntag erreichte der Papst mit seiner Predigt fast 25 Prozent der italienischen Fernsehzuschauer.

Die ProSiebenSat.1-Halbschwester Canale 5 startete nach einem halben Jahr Pause die fünfte Staffel von. Die Musikshow wurde 2010, 2011, 2013 und 2023 ausgestrahlt. Die meiste Zeit führte Gerry Scotti durch die Show, ab der sechsten Staffel übernahm die Jurorin Michelle Hunziker die Moderation. Die Premiere am Pfingstmontag fiel mit 2,49 Millionen Zuschauern und 17 Prozent Marktanteil sehr schlecht aus. Jede Folge der Winterstaffel erreichte mehr als 2,71 Millionen Zuschauer.Im Vorfeld der Gesangsshow wurde eine neue Ausgabe vonausgestrahlt. Die Satiresendung von Antonio Ricci läuft bereits im 36. Jahr und hat ihre besten Zeiten bereits hinter sich. Dennoch schalteten zwischen 20.40 und 21.20 Uhr 2,99 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 14,4 Prozent entspricht. Die 40-minütige Tagesschau verfolgten 3,77 Millionen Menschen. Der Marktanteil lag bei starken 20,0 Prozent.Am Sonntagvormittag entschieden sich 24,7 Prozent für die Heilige Messe mit dem Papst. Auf Rai1 schalteten zwischen 09:50 und 11:30 Uhr 1,55 Millionen Menschen ein. Den Sprintstart des Giro D’Italia verfolgten 0,45 Millionen Zuseher auf Rai Sport, die Übertragung lief von 10.40 bis 14.00 Uhr. Am Sonntagnachmittag läuft auf Rai1 weiterhin die 195-minütige Unterhaltungssendung, die sonntags zwischen 14.00 und 17.15 Uhr ausgestrahlt wird. Seit 2018 moderiert Mara Venier die Sendung, die von 2,10 Millionen Zuschauern gesehen wurde.Am Samstagabend beendete Rai1 die zehnte Staffel von, der Varietéshow, die seit ihrem Sendestart vor über 15 Jahren von Carlo Conti moderiert wird. Die Unterhaltungsshow von EndemolShine enttäuschte mit nur 2,16 Millionen Zuschauern. Deutlich besser schnitt die Unterhaltungsshowab, bei der Sarah Toscano den ersten Platz belegte. Canale 5 freute sich über 4,48 Millionen Zuschauer und 31,8 Prozent Marktanteil. Das Konzept basiert auf der amerikanischen NBC-Show «Fame», die 1984 auch von der ARD importiert wurde. Nach der Band-Suche verfolgten noch 0,72 Millionen Zuschauer die Nachtausgabe.