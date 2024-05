Steht eine Abtreibung bevor?

Soap-Check

Bei «Dahoam is Dahoam» ist der Schwangerschaftstest von Tina positiv. Doch die will gar kein Kind bekommen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Mi, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Klaas ist frustriert: Jördis hat das gemeinsame Wochenende abgesagt, um angeblich Mo bei der Steuer zu helfen. Währenddessen verfolgt Valerie weiter ihren Plan, Klaas zu verführen. Als Franka Jördis ins Gewissen redet, dass sie Klaas verlieren könnte, wenn sie ihn weiterhin hinhält, beschließt Jördis, ihm einen Überraschungsbesuch abzustatten. Doch da sieht sie, wie Klaas und Valerie sich küssen. Amelie hat einen Hacker beauftragt und bringt Julius dazu, eine Mail mit dem Namen des streng geheimen VIP-Gast an Carla und sie zu schicken. Plötzlich weiß die gesamte Hotelbelegschaft davon und der VIP sagt die Hochzeit ab. Julius ist fassungslos – seine Mail ist schuld daran.Naveen freut sich über die Nachricht, dass Tina schwanger ist. Kann er akzeptieren, dass sie das Kind nicht austragen will? Naveen wird bei einer Begegnung mit Lenz klar, dass er sich die Rolle als Vater gut vorstellen kann. Carl entschuldigt sich bei Sascha, weil er ihm vor Rosi in den Rücken gefallen ist.Patrizia schafft es, Benedikts Misstrauen Ute gegenüber zu wecken. Hat Ute sich hinter seinem Rücken wirklich mit Till getroffen? Die körperliche Arbeit in der Konditorei stellt Stella vor ungewohnte Probleme. Theo hilft und offenbart Stella dabei ein gutgehütetes Geheimnis. Leo ist verschwunden und Tobias muss sich fragen, ob sein zwielichtiger Mandant etwas damit zu tun hat..Als das geliebte Kürkleid von Charlies Mutter nicht mehr zu retten ist, überrumpelt Charlie Deniz mit einer Alternative. Maximilian erkennt, dass Kim Ben aus Rücksicht ihr Problem verschweigt. Als Ben sich verabschiedet, steht Maximilian bereit, um Kim zu helfen. Imani macht Tom entschieden klar, dass er im Loft unerwünscht ist. Zu ihrem Ärger kommt Tom bei den anderen Mitbewohnerinnen allerdings gut an.Für Carlos läuft es nicht gut, während es für Alicia immer besser läuft. Aus Stolz erfindet Carlos Bewerbungsgespräche, während er in Wahrheit als Fahrer kleine Brötchen verdient. Droht Carlos vor Alicia aufzufliegen?Nachdem Isa nicht verhindern konnte, dass Lukas das Tagebuch seiner verstorbenen Frau findet, macht sie sich große Sorgen um ihn. Denn sie befürchtet, dass ihn die Offenbarung über Doros Affäre aus der Bahn werfen könnte. Zu ihrer Erleichterung erfährt sie dann aber, dass Lukas sich entschieden hat, nicht im Tagebuch zu lesen. Er will Doro ruhen lassen, um endlich abschließen zu können. Lukas' mutiger Entschluss rührt Isa zutiefst und macht ihr außerdem etwas klar.Svenja fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass Max und Ariana nun ein Paar sind. Zu Svenjas Unmut lädt ihr frisch aus der Reha entlassener Vater Ariana auch noch spontan ein, zum Familienessen zu bleiben. Svenja gibt sich alle Mühe und reißt sich zusammen. Doch das geht vor allem der wütenden Emma gegen den Strich. Sie und ihr Bruder Max kriegen sich heftig in die Haare. Die ratlose Svenja weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll. Ausgerechnet ihr Vater Dieter redet ihr ins Gewissen. Er macht sie darauf aufmerksam, dass in dieser Familie doch niemand fehlerfrei ist und alle schon mal Mist gebaut haben.Beschämt gesteht Basti am Morgen Katy, dass er immer noch nicht mit Rick wegen der Klärung um den Lottogewinn gesprochen hat, als Sina und Noah unverhofft reinplatzen und alles mitbekommen. Mit schlechtem Gewissen klärt Basti endlich seine Ziehkinder über den Lottobetrug auf, die jedoch Verständnis dafür aufbringen, dass Basti die gefundene Quittung behalten hat. Als Noah es sogar anerkennend honoriert, dass Basti ja schließlich doch die Wahrheit gesagt hat und Rick alles zurückgeben will, fasst Basti sich ein Herz und sucht nochmal das Gespräch mit Rick. Der nimmt zu Bastis Erleichterung dessen Entschuldigung an und geht sogar noch einen Schritt weiter: Großzügig bietet er Basti die Hälfte des Gewinns an, womit dieser nicht gerechnet hätte, aber dankbar annimmt. Basti will sich daraufhin sofort mit seinem Anwalt wegen des Lofts in Verbindung setzen, doch der ist nicht erreichbar…