Sommerinterviews: Chrupalla folgt auf Scholz

TV-News

Das Erste hat eine Liste der gesamten «Bericht aus Berlin»-Specials herausgegeben.

Im Rahmen der ARD-Sommerinterviews werden Bundeskanzler und Parteivorsitzende zu Gesprächen geladen. Diese finden nach der Europawahl sowie im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg statt. Die Interviews werden imausgestrahlt und bieten den geladenen Gästen eine Plattform, um ihre Positionen zu aktuellen politischen Themen zu äußern. Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Parteivorsitzenden von SPD, CDU, CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD werden sich den Fragen von Markus Preiß, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und seinem Stellvertreter Matthias Deiß stellen.Die Interviews werden auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses im Berliner Regierungsviertel durchgeführt und erstrecken sich von Ende Juni bis Ende August. Den Auftakt der Interviewreihe bildet ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz am 23. Juni. Es folgen Tino Chrupalla (AfD) am 7. Juli, Friedrich Merz (CDU) am 14. Juli, Christian Lindner (FDP) am 28. Juli, Lars Klingbeil (SPD) am 11. August, Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) am 18. August und schließlich Markus Söder (CSU) am 25. August. Die Interviews werden jeweils sonntags um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Die ARD-Sommerinterviews sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und bieten einen tiefen Einblick in die Positionen und Pläne der wichtigsten politischen Akteure Deutschlands. Für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer werden die Sendungen im ARD Text auf Seite 150 live untertitelt, um eine barrierefreie Teilnahme zu gewährleisten.