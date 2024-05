Comcast bietet Peacock, Netflix und AppleTV+ zum Schnäppchenpreis an

Wirtschaft

Damit will der Telekommunikationsanbieter seinen Kabelkunden entgegenkommen.

Da die Zahl der Kabelanschlüsse in den Vereinigten Staaten von Amerika rückläufig ist, hat Comcast nun Peacock Netflix und AppleTV+ für insgesamt 15 US-Dollar angekündigt. Der „StreamSaver“-Service gilt allerdings nur für Xfinity-Kunden von Comcast. Bestehende und neue Xfinity-Internet- oder TV-Kunden können Xfinity StreamSaver abonnieren.Kunden können die gebündelten Anwendungen auch mit NOW TV für einen monatlichen Pauschalpreis von 30 US-Dollar kombinieren. Zusammen bieten die NOW StreamSaver-Pakete das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Live-TV und Unterhaltung mit Zugang zu Programmen von drei der beliebtesten Streaming-Apps sowie mehr als 40 Live-TV-Kanälen, darunter AMC, A&E , Hallmark, History Channel, Lifetime, WEtv und mehr als zwei Dutzend integrierte FAST-Kanäle wie AccuWeather, NBC News, TODAY All Day und Xumo Movies.„StreamSaver ist ein Volltreffer für Verbraucher, die erstklassige Unterhaltung und Live-Sport wünschen, und für unsere Weltklasse-Partner Peacock Netflix und Apple, die von der Reichweite und Tiefe unserer Unterhaltungsplattformen und der Marketing-Engine von Xfinity profitieren“, sagte Dave Watson, CEO von Connectivity and Platforms, Comcast. „StreamSaver stärkt auch den Wert unserer Breitbandprodukte und bietet den Kunden neue Möglichkeiten, beim Streaming von Unterhaltungsangeboten über das landesweit beste und zuverlässigste Netzwerk innerhalb und außerhalb des Hauses Geld zu sparen.“