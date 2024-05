«Brigerton» startete mit 45,1 Millionen Abrufen

International

Der Spielfilm «Mother of the Bride» erreichte inzwischen über 50 Millionen Aufrufe.

Teil 1 der dritten Staffel von Shonda Rhimes'landete mit 45,1 Millionen Zuschauern auf Platz 1 der englischen TV-Liste. Die Serie mit Nicola Coughlan und Luke Newton in den Hauptrollen war in 78 Ländern auf Platz 1 und erreichte in 92 Ländern die Top 10. Und das ist erst der Anfang. Teil 2 soll am 13. Juni erscheinen - wer weiß, wie hoch dieses Mauerblümchen noch klettern wird? Auch die beiden vorherigen Staffeln der Erfolgsserie konnten sich auf der Liste behaupten. Staffel 1 landete auf Platz 4 (4,5 Millionen Aufrufe) und Staffel 2 auf Platz 8 (3,3 Millionen Aufrufe). Beide Staffeln sind in der Liste der beliebtesten Serien enthalten.Dramatische Thriller belegten drei Plätze auf der englischen TV-Liste. Richard Gadds Durchbruchsseriebelegte in der sechsten Woche mit 7,4 Millionen Zuschauern Platz 3. Der in Irland angesiedelte Mystery-Thriller, der von Präsident Barack Obama und Michelle Obamas Higher Ground produziert wird, landete mit 4,0 Millionen Zuschauern auf Platz 6., die limitierte Serie von David. E Kelley mit Jeff Daniels und Diane Lane in den Hauptrollen, landete mit 2,4 Millionen Zuschauern auf Platz 9.An anderer Stelle der Liste sorgte Kevin Hart für weitere Lacher., mit Ehrungen von Chris Rock, Dave Chappelle, George Wallace und Jerry Seinfeld, belegte Platz 5 mit 4,1 Millionen Zuschauern. Der von Kevin moderierteverbrachte seine dritte Woche auf der Liste und landete mit 3,4 Millionen Zuschauern auf Platz 7.Brooke Shields ist: Die romantische Komödie, in der sie an der Seite von Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove und dem verträumten Chad Michael Murray zu sehen ist, belegte mit 25,4 Millionen Besuchern die zweite Woche in Folge den ersten Platz und erreichte insgesamt 52,1 Millionen Besucher., ein Film über eine weit weniger glückliche Mutter, die kurz vor ihrem Tod im Amazonasgebiet Spinnen erforscht, belegte mit 10,8 Millionen Aufrufen den zweiten Platz. Der Kinder-Animationsfilmmit den Stimmen von Brittany Howard, Will Forte und Jemaine Clement glänzte in seiner ersten Woche mit 7,3 Millionen Besuchern auf dem vierten Platz. Jerry Seinfeldshält sich auch in der dritten Woche auf der Liste und landet mit 2,5 Millionen Besuchern auf dem neunten Platz.(Indien), das Historiendrama von BAFTA-Gewinner Sanjay Leela Bhansali, landete mit 2,4 Millionen Zuschauern auf Platz 5 der nicht-englischsprachigen TV-Liste. Koreanische Serien belegten diese Woche drei Plätze auf der Liste.verbrachte ihre 11. Woche auf Platz 6 (1,8 Millionen Aufrufe),debütierte auf Platz 7 (1,7 Millionen Aufrufe) und die Zeitreise-Seriebelegte Platz 8 (1,5 Millionen Aufrufe).